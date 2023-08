Szabó Péter, Paks polgármestere azt mondta, a beruházás is azt mutatja, hogy a város önkormányzata folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a külső településrészekre. Példaként Csámpa mellett a Gyapán, Dunakömlődön és Birítón megvalósult fejlesztéseket említette. Kiemelte, bízik benne, hogy sok gyermek arcára csal mosolyt ez a fejlesztés, amellyel tovább bővültek az itteni kikapcsolódási lehetőségek. Szabó Péter jelezte, hogy a településrészen a jövőben tovább folytatnák a fejlesztéseket, mégpedig a közösségi ház bővítésével.

Fotó: Molnár Gyula

Feil József részönkormányzati képviselő úgy fogalmazott, hiánypótló beruházás valósult meg. A játszótér szerinte egészen biztosan kihasznált lesz, hiszen már akkor nagy volt az érdeklődés iránta, amikor elkezdődött az építkezés.

A beruházási keret terhére már korábban megtörtént a terület kialakítása, két veszélyes fa eltávolításával. A kivitelezést a Zo-Bau Kft. végezte. A cég négy munkatársa szerelte össze a kisvonatot, a rugós szörföt és a hintát. Siklósi Zoltán úgy tájékoztatott, hogy gyepszőnyeg került a játékok alá, ami sokkal kulturáltabb megjelenést ad a helynek, ráadásul az ütéscsillapítás is hatékonyabban valósul meg. Kiépült az öntözőrendszer is, így a nyári forróságban is biztosított lesz a gyep locsolása.