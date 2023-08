Miként korábban lapunk is megírta, múlt hét elején megtörtént a felújított paksi Duna-parti sétány műszaki átadása, péntek délutántól pedig már a nagyközönség is birtokba vehette a felújított vízparti gesztenyefasort, amelyre egy ünnepséget szervezett a város.

Fotó: Molnár Gyula

– Biztosan mindenkinek van egy története a sétányról, ide kötődő, a szívéhez közel álló személyekről, vagy emlékezetes eseményekről. Ezért ezt a helyet mi, paksiak mindig féltett értékeink között tartottuk és fogjuk is számon tartani. Nemcsak azért, mert a város történetének egyik ikonikus helyszíne, hanem azért is mert Paksnak szinte egyetlen helye, ahol a város épített körülmények között találkozik a folyóval – mondta Szabó Péter polgármester a felújított Duna-parti sétány átadó ünnepségén. – Számunkra ezért ez a sétány élő híd és kapcsolat a Dunával és a múltunkkal is. Ezért is tartottuk kiemelten fontosnak, hogy felújítsuk, megőrizzük városunk egyik legféltettebb kincsét – tette hozzá a TelePaks tudósítása szerint.

Kiemelte, hogy a sétány megújításában két fontos szempontot tartottak szem előtt, és vártak el a felújítás tervezését és kivitelezését végzőktől. Egyrészt a sétány természeti értékeinek védelmét, megőrzését, másrészt az anyagok és ide telepített műtárgyak környezetbe illeszthetőségét, a mai kor technikai követelményeinek való megfelelést.

Színes családi programmal avatták fel a megújult Duna-parti sétányt. Fotó: Molnár Gyula

– Hiszem, hogy a Duna-parti sétány megújítása folyamán mindkét szempontnak sikerült megfelelni, és ezzel nemcsak a jelennek, hanem a jövőnek is megőriztük ezt a sokak számára kedves helyet – hangsúlyozta Szabó Péter, aki arról is beszélt, hogy a sétány jelenlegi záró részét úgy alakították ki, hogy a rekonstrukció akadálymentesen folytatható lesz mintegy kétszáz méter hosszan déli irányban. Gondolatait azzal zárta, bízik benne, hogy ez a mostani felújítás egy új kezdet lehet a város és a Duna-part történetében. Mint mondta, azt kívánja, hogy a következő évtizedekben a paksi családok, fiatalok és idősek találjanak csendes, békés élményt adó percekre a gesztenyefák árnyékában és azt is, hogy a dunai rendezvényszínpadon megvalósuló programok által is újra élettel teljen meg a paksi Duna-parti sétány.

Az ünnepi alkalmon a víziszínpadon koncertekkel, a sétányon vásártérrel várták a lakosságot. Szabó Péter polgármester köszöntője után fellépett Farkasházi Réka és a Tintanyúl, majd Takács Nikolas adott koncertet.