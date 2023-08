A Himnusz elhangzását követően, reggel kilenckor Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere nyitotta meg az ünnepi közgyűlést. Beszédében számba vette, miként gyarapodott az elmúlt egy évben a város, hogy elkészült a Tudásközpont, megújult a Gemencbe vezető út, sőt, lett mellette kerékpárút is, Szőlőhegyen játszótér, biciklis pihenő épült, s hamarosan kész ott az óvoda, bölcsőde, valamint a belváros is gyors ütemben szépül, zöldül. Az ipari parkban működik már a légimentő bázis, épülnek az új csarnokok, és az egészségügyet szolgálják még az idén a Vörösmarty utcában az épülő orvosi rendelők is. Mindez a szekszárdiak érdeme, tette hozzá Gyurkovics János. Az alpolgármester bemutatta a Szekszárd történetében meghatározó jelentőségű eseményeket őrző Aranykönyvet, amely az elmúlt esztendőben újabb fejezettel bővült, s amelyet később az érdeklődők a Városházán nézhetnek meg.

A közgyűlés ünnepi ülése a város díjainak, elismeréseinek átadásával folytatódott. Elsőként Gyurkovics János a Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető címet adta át professzor emeritus dr. Horváth Bélának, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara korábbi dékánjának, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának. A város új díszpolgáráról, miként a többi kitüntetettről is, rövid videó készült. Ez bemutatta a többek között József Attila életét, munkásságát is kutató egyetemi tanár életművét, a majd négy évtizeden át végzett kulturális, tudományfejlesztő tevékenységét.

Az ünnep a szekszárdi Gagliarda Kamarakórus rövid műsora után a Pro Urbe Szekszárd emlékplakettek átadásával folytatódott. Ezt az elismerést elsőként Lovas Csilla irodalomtörténész, az Irodalom Háza és a Mészöly Miklós Emlékház főmuzeológusa, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum osztályvezetője vette át, aki kivívta nemcsak a szekszárdiak, hanem a szakma megbecsülését is az egész országban.

Posztumusz kapta ezt a díjat a 80 évvel ezelőtt született Huth József, a Szekszárd-Paksi Vízitársulat egykori igazgatója, akinek nevéhez fűződik Szekszárd környéke teljes víz- és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése, és ő álmodta meg, s irányításával készült a Szálkai-tó, melyet élete egyik fő művének tartott. Az emlékplakettet özvegye, Huth Józsefné vette át.

Negyedszázaddal ezelőtt Közjóért díjat kapott most pedig a Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet vehette át Szily Lajos zenetanár, a Liszt Ferenc Zeneiskola korábbi művész igazgatója. Ezzel a 45 év óta végzett magas zeneművészi és pedagógiai munkáját ismerte el a város.

A Közjóért kitüntető díjat az ünnepi közgyűlésen hatan vették át. Elsőként Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke, aki évtizedek óta a civil szervezetek pártfogója, segítője és összetartója, a Mészöly Miklós Emléknap és számos rendezvény megálmodója, szervezője, aki öt éve köztisztviselői munkásságáért Hirling Ádám-díjat kapott.

Weisz László 1971 óta tagja, 2000 óta a vezetője a Szekszárdi Rádió Klubnak. A rádióamatőr-sport kiválósága, idén a rövidhullámú világbajnokságot kontinensrekorddal nyerte, ezzel immáron háromszoros világbajnok.