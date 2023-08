Így védjük magunkat, értékeinket

A Belügyminisztérium (BM) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján ismerteti, hogy amennyiben szélviharban a szabad ég alatt tartózkodunk, viselkedjünk nyugodtan, keressünk védett, stabil helyet, épületet, aluljárót. Távol haladjunk a fáktól, épületektől, védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól. Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne vigyen el az erős szél. Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el. Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes. Csónakázni, fürdőzni erős viharban szintén életveszélyes. Az állatokat zárjuk be, a ház körül található fák meggyengült ágait vágjuk le. A ház környékéről vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat. Az épületen belül ajtókat, ablakokat zárjuk be, ne menjünk ki a szabadba. Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne maradjon egyedül. Készüljünk fel például elemlámpa előkészítésével áramszünetre. Áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket.