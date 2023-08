A napokban a Tamási Rendőrkapitányság bűnügyi technikusai a Hőgyészre látogattak el, ahol a helyi kulturális intézmény szervezett „Vidám délelőtt” elnevezéssel nyári programot kicsiknek és nagyoknak.

Fotó: Police.hu

A rendőrök a délelőtt folyamán bemutatták a kicsiknek a helyszínelők munkáját. A bátrak kipróbálhatták a nyomkutatást, és tenyérnyomot is rögzíthettek. A benti programokat követően beülhettek egy „igazi” rendőrautóba is. A jó hangulatú délelőtt végén a rendőrök szívesen válaszoltak meg minden, a munkájukkal kapcsolatos kérdést is.