Arról is beszélt, hogy a kivitelezőtől azt kérte, a Liszt Ferenc téren az aknafedelek széle legyen mielőbb kibetonozva, mert bár kényelmesen ki lehet kerülni azokat, mégis több helyen kirugdosták már a kavicságyást. Gyurkovics János kiemelte, hogy a határidők betartása mellett haladnak a munkálatok, nemcsak a Luther téren, hanem már a Liszt Ferenc téren és a sétányon is láthatóan közeleg a befejezés. A Prométheusz parkban gőzerővel dolgoznak, ott a szökőkút vízzárása a kritikus pont, de mindenképpen stabil, hosszútávú megoldásban gondolkodnak. A városi bírósággal is megegyezés született, így rövidesen annak környékén is elvégzik a szükséges feladatokat.

Az alpolgármester úgy látja 75 százalékban elkészült a projekt, és a vállalkozóktól azt kérték, hogy ahol már lehet, gondoskodjanak a takarításról, a tereprendezésről. Ezzel együtt továbbra is a lakosság türelmét, megértését kéri a kellemetlenségek miatt, de hozzátette, hogy néhány negatív visszhangtól eltekintve, a többség bizakodva várja a befejezést. Újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy plusz forrás bevonására eddig nem volt szükség, a felmerülő többlet feladatokat a rendelkezésre álló keretből fedezni tudták.

Hámori Szabolcs, a kivitelezést fővállalkozóként végző sióagárdi HGT Invest Kft. ügyvezetője azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy az építkezés szempontjából pozitívan vészelték át a Szüreti Napokat, a fesztiválozók tekintettel voltak a munkaterületre, nem tettek kárt az eddig elvégzett munkában. Köszöni ezt nekik.

A város legnagyobb rendezvénye után a Liszt Ferenc tér azon részén is elvégzik a bontást és a burkolást, ahol eddig nem tették meg, a Wosinsky és a Kölcsey lakótelepnél pedig járdafelújításba kezdenek. Lakossági visszajelzésekre reagálva Hámori Szabolcs hozzátette, hogy a térburkolat csúszásmentes, így esőben is biztonsággal lehet majd közlekedni rajta.