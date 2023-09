Finiséhez érkezett az „Év Fája” szavazás. A szekszárdi Remete-kápolnánál lévő berkenye is versenyben van a cím elnyeréséért. Egy győri fával felváltva foglalja el az első vagy a második helyet, ahogy halad a netes voksolás. Szavazni az evfaja.hu/dontosfak webhelyen lehet, október 1-ig.

Az Ökotárs Alapítvány által kiírt versenyre a Szollár Zoltán vezette Fősővárosi Kör nevezte be a szekszárdi berkenyét. Sokan álltak az ügy mellé, köztük Koncz Ádám kertészmérnök, aki diákkora óta, ötven éve figyelgeti ennek a természetvédelmi oltalom alatt álló növényritkaságnak a sorsát. Volt már kivágásközeli állapotban is, most meg győzelemhez közeli állapotban van.

– Fontos megjegyezni – hangsúlyozza a szakember –, hogy ez egy házi berkenye. Kevés van belőle. Sokkal gyakoribb a madárberkenye, mely városi utak mentén sokfelé látható, például Szekszárdon és Tolnán is. A magyarországi fafajok legkeményebbike a házi berkenye, vélhetően ezért is tűnt el a hazai flórából. Puskatust, vízimalom-alkatrészeket, szőlőprés-orsókat készítettek belőle. Szekszárdon egyházi területen áll, valószínűleg ezért maradhatott meg.

Voksolásra lelkesít a fa története is. Sok mindent láthatott az elmúlt 150 évben. (Korát legalább ennyire becsülik.) A terület – a kápolna és környezete – gondozásáért sokat tesz a Remete Kápolnáért Alapítvány, melynek Bihari-Nagy Sándorné az elnöke.

– Egyszer már nyert Tolna vármegyei fa, méghozzá nem is országos, hanem európai versenyen – mondja –: a bátaszéki molyhos tölgy. Most az az alaphelyzet, hogy a 33 ezres Szekszárd mérkőzik a 130 ezres Győrrel. Tehát minden követ meg kell mozgatnunk, hogy nyerhessünk. Szerencsére vannak komoly támogatóink: Felföldi László megyéspüspök, dr. Horváth Kálmán főispán és mások. Például a szekszárdi származású püspök, Bíró László, aki, amikor megszólalt a berkenye mellett, rögtön százzal megugrott a szavazatok száma. De, ha pillanatnyilag vezetünk is, nem lanyhulhatunk, mert az utolsó percig változhat a helyzet.