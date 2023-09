Alapja a főzőverseny, amelyen különböző gőzgombóc ételek készülnek. Idén 38 csapat vett részt, köztük első alkalommal a kakasdi német nemzetiségi egyesület főzőcsapata is „Kockrscher Dampfnudel Manschaft” néven.

A gombócok készítése (Beküldött fotó)

Változatos, nagyon ízletes ételeket készítettek a versenyző csapatok. Az elkészült finomságokból egy-egy adagot le kellett adni zsűriztetésre, valamint feltétel volt a kóstoló adagok tálalása az érdeklődő vendégsereg számára. A mesterszakácsot is felvonultató szakmai zsűri értékelte többek között a készítés módját, a környezetet, tálalást és végül magát az ételt. Három fogást készített a kakasdi csapat, káposztás gombócot, gombócot babbal és a desszertnek is kiváló, szilvalekvárral töltött gombócot. Mindegyiket a kakasdi sváb hagyományoknak megfelelően. Az asztalukra kihelyezett körülbelül 120 kóstoló adag hamar elfogyott.

Elkészült az első adag (Beküldött fotó)

A zsűri minden szempontot értékelve végül a kakasdi csapatnak ítélte a fődíjat. Vándordíjként egy évig ők őrzik a népviseletbe öltöztetett babát, „Knédli Rézit”. A részvétel önmagában is óriási élmény volt a rendezvény hangulata miatt, a siker és a velejáró elismerő szavak, gratulációk örök élménnyé varázsolják az eseményt. A díj egyben kötelez is, jövőre ismét be kell mutatni a gőzgombóc készítési tudományt.