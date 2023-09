Tavaly Dov megírta dédmamája élettörténetét Lily fogadalma címmel, hogy hogyan élte túl Auschwitzot és merített erőt a továbblépéshez. A kötet fő célja, hogy reményt adjon.

Lily egy hatgyermekes ortodox zsidó család legidősebb lányaként Auschwitzban megfogadta: ha ezt túléli, mindent elkövet azért, hogy mesélhessen a táborban elszenvedett tapasztalatairól, amiből a világ okulhat. Két húgával, Renével és Pirivel a koncentrációs és a munkatábort is túlélték. Lily az utóbbi években több állami elismerést is kapott: 2022 áprilisában a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, legutóbb pedig idén januárban III. Károly király a Brit Birodalom Rendjének tagjává avatta a holokauszt oktatásáért végzett szolgálataiért.

A dédunoka, Dov Forman a közelmúltban Bonyhádon járt édesanyjával.

– Először jártam Magyarországon és Bonyhádon, ahol dédnagymamám született és nőtt fel. Hihetetlen érzelmi utazás is volt ez számomra: felkeresni a helyet, amiről annyit hallottam életem során. Azért jöttünk, hogy nyomon kövessük dédnagymamám történetét, mely nagyon fontos a saját leszármazási vonalamban, és amelynek olyan erős családi története van. Azokon az utcákon járhattunk, amelyeken Lily fiatalabb korában – mondta a fiú.

A fontos megtekintenivalók között említette a régi neológ zsinagógát, ahol imádkozhattak most maguk is, és természetesen ellátogattak a temetőbe. – Lilytől sokat hallottam Bonyhádról, voltak róla elképzeléseim, és bár nem teljesen olyan, mégis jó érzés volt ott lenni. Ő is szívesen eljött volna, de 99 éves és nemrég kórházban volt. Ma már otthon van, jól érzi magát és szépen gyógyul. Imádkozunk a teljes felépüléséért. Nagyon izgatott volt a bonyhádi utazásunktól. Sokat mesélt a családnak a hihetetlen és vidám gyermekkoráról. Szomorú viszont amiatt, hogy Bonyhádon nem maradt zsidó élet.

Dov a bonyhádi neológ zsinagógában imádkozhatott nyáron.

Több televíziós forgatócsoport hírül adta, hogy Dovék egy különleges ereklyét is átvehettek Bonyhádon. – Egy régiséggyűjtő lelt rá Lily legfiatalabb testvérének, Bélának az iskolai imakönyvére, benne az aláírásával. Béláról semmi egyéb nem maradt fenn, sem a születési anyakönyvi kivonata, sem egy fénykép. Így felbecsülhetetlen érték családunk számára ez a kötet, melyet még a kórházi ágyon adtunk át dédmamámnak.

Lily ma is szépen beszél, énekel magyarul. Akárcsak a lánya, hiszen Dov nagymamája is tud magyarul. – Édesanyám sokat ért a magyar szavak közül, de beszélni nem tud magyarul. Én pedig sajnos már nem értek és nem is beszélek ezen a nyelven – tudtuk meg a fiútól.

- Mi volt a fő motivációtok Lily történetének megosztásával?

– Lily már évek óta jár iskolákba, közösségekbe, hogy beszéljen a holokausztról. A covid idején a TikTokon, a közösségi média segítségével értük el a fiatalokat. Múlik az idő, ezek az utolsó pillanatok, amelyeket ki kell használni. Hamarosan nem marad holokauszt-túlélő, és rajtunk múlik, hogy minden tanúbizonyságot felhasználunk-e a fiatalabb generációk nevelésére. Fontos feladatomnak érzem, hogy a lehető legtöbbet dokumentáljak arról az időszakról, hogy mindenki tudjon az eseményekről, és ne fordulhasson elő újra hasonló – beszélt Dov fő motivációjukról, hogy miért igyekeznek Lily történetét a lehető legtöbb emberrel megosztani.