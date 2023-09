A közelünkben lévő házakra gyakran rá sem pillantunk, annyira megszoktuk jelenlétüket. De ha eltűnnek – lebontják őket vagy összedőlnek –, a hiányuk azonnal szembeötlő lesz, megbomlik a mindennapi környezetünk, eltűnnek történelmünk vagy gyerekkorunk tanúi.

Azért, hogy igazán otthon érezhessük magunkat hazánkban, nekünk is tennünk kell: ismerjük meg közös épített örökségünket, mert szeretni és védeni csak azt tudjuk, amit ismerünk is. Ez volt az üzenete az idei, szeptember 16-17-én zajlott Kulturális Örökség Napjainak. Bonyhádon is csatlakoztak az 1987 óta, Európa-szerte zajló eseménysorozathoz. A Völgységi Múzeum szervezésben a Perczel-kúriában hallhattak kiváló előadásokat a résztvevők, akiket a kezdésnél Filóné Ferencz Ibolya köszöntött.

– Nem csak én, hanem minden bonyhádi büszke lehet arra, hogy ahol most vagyunk, Perczel Mór honvédtábornok szülőháza megújulhatott a közelmúltban és méltó helyszínt biztosít a maihoz hasonló nagyszerű kezdeményezéseknek – összegezte a város polgármestere. Majd kifejtette, a Kulturális Örökség Napjainak idei szlogenje, mottója találó: „Velünk élő örökségünk”.

– Szerintem Bonyhádon pontosan az adja az aktualitását, hogy egy ilyen megújult történelmi épületben olyan előadásokat hallgathatunk, amely a múltunkról és a jövőről szól a jelen generációjának – fogalmazta meg Filóné Ferencz Ibolya, aki mellett dr. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum igazgatója is üdvözölte a jelenlévőket – különös tekintettel az előadókra.