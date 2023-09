Potápi Árpád János a 16. Dr. Urmánczy Nándor Emléknapon vett részt a Hargita megyei kisvárosban, ahol Urmánczy Nándor Díjjal tüntették ki. Köszönőbeszédében hangsúlyozta, a magyar kormány, a nemzetpolitikai államtitkárság a szülőföldön maradottakért dolgozik, és az elmúlt 12 év munkája révén sokat javított a demográfiai mutatókon. – Itt, Erdélyben is értünk el sikereket, de az átütő sikert még nem értük el, így nem dőlhetünk hátra – fogalmazott a nemzetpolitikai államtitkár. Hangsúlyozta: azokért dolgoznak, „akik a maradást választották”, hogy ők minél többen legyenek.

Emlékeztetett, hogy a budapesti demográfiai csúcson is ezeket a kérdéseket boncolgatták, és nem jelent vigaszt, hogy a demográfiai helyzet az egész nyugati világban problémás. Afrikában eközben sok gyerek születik, ami száz évvel ezelőtt a székely családokra is jellemző volt – mutatott rá. A kivándorlás száz évvel ezelőtt is jellemző volt, csak akkor a tíz gyerekből három ment el – mondta Potápi Árpád János.

Úgy véli, hogy a helyzetet megváltoztatni nagyon nehéz feladat. Az elmúlt 12 év alatt sokat javítottak a demográfiai mutatókon. – Semmi értelme nincs a mostani munkának, hogyha az átütő sikert a közeljövőben – és nem a távoli jövőben – nem tudjuk elérni – fogalmazott az államtitkár. Potápi Árpád János megköszönte a díjat és munkatársai támogatását, hozzátéve, hogy a kitüntetés valójában a magyar kormányt, Orbán Viktor miniszterelnököt illeti. Kifejtette, hogy a díj az adományozó közösségről is szól, hiszen az Urmánczy család hozzátartozik a maroshévíziek identitásához, egyfajta védjegye a városnak.