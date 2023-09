Kitettek magukért a regölyi vendéglátók! Így értékelte a fogadtatást Pálmai Hortenzia Natália, a Pári Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnöke. A civil szerveződés vezetője nemcsak saját, hanem társai megállapítását tolmácsolta: hiszen közel harminc pári lakos pattant a múlt szombaton biciklire, hogy viszonozza a regölyiek két héttel ezelőtti, kerékpáros látogatását.

Ám a kölcsönös bringa túra története még korábban kezdődött. Annak idején – persze, azért nem olyan nagyon régen – Pálmai Hortenzia Natália és Freizinger Tímea ugyanazon általános iskola padjait koptatta Tamásiban. Utóbbi személy később, immár Horgosné Freizinger Tímea néven, ugyancsak elkötelezte magát a közösségi élet erősítése mellett, így és ezért lett a Regölyért Egyesület elnöke.

– Miután tartottuk egymással a kapcsolatot és kiderült, hogy mindketten egyesületi vezetők vagyunk, az ötlet adta magát: tervezzünk közös programot – világította meg a kezdeményezés hátterét Pálmai Hortenzia Natália, szerényen hozzátéve: a közös kerékpáros látogatás Tímea javaslata volt. Innen már csak egy lépésre, pontosabban némi pedál tekerésre volt szükség ahhoz, hogy az ötlet valósággá váljon. Két hete huszonegy regölyi vállalkozott arra, hogy végig kerekezze a két település közötti, valamivel több, mint tizenhat kilométeres – oda-vissza harminckét kilométeres – távot.

Most pedig a páriak tették ugyanezt. Pálmai Hortenzia Natália őszintén bevallotta: miután úgy hat éve ült utoljára kerékpáron, szíve szerint inkább robogóval állított volna be Regölybe. Ám ez csak egy kósza villanás volt, nem is lehetett kétséges, hogy egyesületi elnökként jó példával járt – száguldott – elől, természetesen egy drótszamár nyergében.

A látogatás délután három és öt óra között zajlott le és igen tartalmasnak bizonyult. Nemcsak az uzsonna gyanánt feltálalt, mézédes házi szőlő és a helyi különlegességet jelentő, foszlós pereckalács miatt. Hanem azért is, mert a pári és regölyi csapat több mint két órás, elmélyült, közösséget és egyéni kapcsolatokat erősítő beszélgetés után köszönt el egymástól.

A két elnök egyaránt megerősítette: szándékukban áll folytatni ezt a szépreményű kezdeményezést. Ennek megfelelően a tervek szerint páriak is képviselik településüket a Regölyben szeptember 9-én tartandó szüreti felvonuláson, majd ezt követően a regölyiek fedezhetik fel Pári határában az őszi erdő rejtett kincseit. Igaz, azt már nem kerékpáron, hanem gyalogtúrán.