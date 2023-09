Barnabás István képviselő (PDF), a legutóbbi testületi ülésen interpellációt intézett Szabó Péter polgármesterhez – ahogy fogalmazott – azzal kapcsolatban, hogy a takarékossági intézkedések ellenére a város vezetői – a polgármester, a két alpolgármester és a jegyző – nagy értékű, szerinte egyenként 18-19, összértékét tekintve tehát 80-100 millió forint értékű gépkocsikat használnak. Szabó Péter az ülésen szabályszerű politizálásra kérte a képviselőt és visszautasította „a csúsztatást és a dezinformációt”, amely a gépjárművek értékére vonatkozott. Ezzel a polgármester véleménye szerint megtéveszti a paksi polgárokat.

A videóban további részleteket is megosztott a lakossággal. – Természetesen nem igaz, hogy ezek az autók 80-100 millió forintot érnének, illetve annyiért szereztük volna be őket – hangsúlyozta a városvezető, aki bizonyítandó állítását, az autókereskedőtől, akitől a gépkocsikat vásárolták, értékbecslést kért a járművek jelenlegi értékét illetően, illetve a bizonylatot arról, hogy annak idején mennyiért szerezték be azokat. Ebből világosan látható, hogy a kocsik jelenlegi összértéke mindössze 30 millió forint és a vásárláskori értékük sem volt több, mint 40-41 millió forint, tehát a fele annak, amit Barnabás István képviselő állított.

A polgármester a videóban azt is jelezte, hogy több hazai önkormányzattal ellentétben, a paksi nem lízingeli vagy bérli a gépkocsikat, hanem megvásárolták. Hosszú távon, többszázezer kilométer megtétele után is hasznosítják a járműveket, amely sokkal jobban megéri, mint a lízingelés vagy bérlés, esetleg busz vagy taxiköltség Budapestre, amikor éppen elintéznivalójuk van a fővárosban. Szabó Péter zárásképpen arra kérte az ellenzéki képviselőket, hogy a kampány ellenére se tévesszék meg a választókat hamis információkkal.