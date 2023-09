Szombaton a Szent Vér Bazilikában több száz katolikus hívő jelenlétében tartottak szentmisét, amit Bíró László nyugalmazott tábori püspök celebrált. A szertartás meghittségét fokozta, hogy az azt megelőző napon vehette át a település nevében Huszárné Lukács Rozália, polgármester azt az oklevelet, mely igazolja, hogy "A Szent Vér hagyománya Bátán" címet viselő örökségelem felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe.

E jeles alkalomból a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága szeptember 16-án, a bátai Szent Vér Nagyzarándoklaton emléktáblát adományozott a közösségnek, amelyet a település nevében a Szent Vér Római Katolikus Gondokság igazgatója, a Szent Vér Bátai Templomokért Alapítvány Kuratóriumának tagja, Báta Község díszpolgára, a Szent Vér Templom Őre, Sümegi József vett át. Az emléktáblát a Bazilikában helyezik el.

Huszárné Lukács Rozália kérdésünkre elmondta, nagy öröm és megtiszteltetés ez számukra, sokat tettek azért, hogy ez így legyen. A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe kérték a felvételt, de ehhez egy igényes anyagot kellett összeállítaniuk arról, hogy milyen hatással volt és van a Szent Vér kultusz Báta közösségi kultúrájára.

A katolikus lakosság körében a népi vallásosság a Szent Vér emléke mellett mondákat, népi imádságokat is megőrzött, és ez a szellemiség kihatott a vallási hagyományokra, társadalmi szokásokra, rítusokra és ünnepi eseményekre, valamint a népművészetre, a hagyományos kézműves tevékenységekre egyaránt, amelyek közül kiemelkedik a viaszos tojásírás.

A képviselő-testület 2014-ben adott felhatalmazást a pályázati anyag elkészítésére. Ez alapján kezdődött meg azután az a munka, amelynek eredményeként, többszöri átdolgozás után, a bátai önkormányzat eredményes jelölést nyújtott be a Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottságához.

A felterjesztés elkészítésében részt vettek Balogh Imréné muzeológus, a helyi tájház vezetője, a Bátai Tájházért és Népi Kultúráért Közalapítvány elnöke, dr. Lehel Péterné, aki a Népművészet Ifjú Mestere címet is elnyerte, Lehelné Kostyák Orsolya, akinek a szakterülete a turizmus, ezen belül a vallási turizmus, Sümegi József a bátaszéki gimnázium igazgatója, a Szent Vér templom őre, a Szent Vér Római Katolikus Gondnokság igazgatója, Huszárné Lukács Rozália polgármester, aki egyben a Szent Vér Bátai Templomokért Alapítvány elnöke is.

A településvezető elmondta, ezt követően is lesznek feladataik, hiszen a jegyzékbe való bekerülés egyben kötelezettségeket is von maga után. Több olyan rendezvényen is meg kell jelenniük, amelyeken a díjnyertes örökségelemet népszerűsítik. A felterjesztés “A Szent Vér hagyománya Bátán” című örökségelem ápolásának, megőrzésének felelőseként a helyi önkormányzatot és a Szent Vér Bátai Templomokért Alapítványt jelöli meg, azonban az ősök örökségének működtetése és továbbvitele a helyi közösség belső működési és együttműködési mechanizmusa, amely a Szent Vér élő hagyományán alapul.

Érdemes megjegyezni, hogy Tolna vármegyéből ezt megelőzően 2012-ben a “Sárköz Népművészete” című örökségelem került a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, amelynek jelölését az öt sárközi település – Alsónyék, Báta, Decs, Őcsény, Sárpilis – közösen nyújtotta be.

Idén egyébként hárman kapták még meg ezt az elismerést, Bátán kívül, ezek a következők: A lakodalom élő hagyománya Boldogon: viselet, népdal, tánc, lakodalmi sütemények”, “Szent Márton tisztelete Magyarországon”, valamint “A deszki szerb aranyhímzés élő hagyománya” című örökségelemek, továbbá a jó gyakorlatok regiszterébe nyert felvételt “A helyi kulturális örökség megőrzésének közösségi modellje a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség keretében” című, több települést érintő, példaértékű közösségi együttműködés.