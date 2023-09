Ezúttal Tamási adott otthont a szeptember 1-jei vármegyenapnak.

Ismerjük, ám egyre kevesebbet halljuk vagy használjuk a mondást, miszerint: „bejártam Tolnát, s Baranyát. Ha e mondás jelentését magyaráznom kéne, azt mondanám, hogy a sokat látott, ne adj’ Isten, művelt emberek dicsekszenek így. De végülis, mit láthatott az, aki így kérkedik? Mi, akik itt élünk Tolnában, illetve Baranya szomszédságában, jól tudjuk.

Hiszen ez a páratlan szépségű táj számunkra természetes közeg. Nekünk mindennapos a Duna mentén, vagy a hegyekig magasztalt dombságok között járni. Ott, ahol megannyi csoda vesz körül bennünket. És az ide látogató ember is hamar rájön, hogy valójában felfedezésre érkezett. A vidék, a környezet, és a szellemi munka kincseinek felfedezésére – kezdte ünnepi beszédét a művelődési központ színpadán Fehérvári Tamás.

A Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke hozzátette, „szívből kívánom mindenkinek, hogy járja be Tolnát, Baranyát. A mondás mögöttes, és szó szerinti formájában egyaránt. Ugyanis hiszem, hogy a szülőföldünk felfedezése által még büszkébben mondhatjuk ki, hogy Tolna vármegyeiek vagyunk. Hiszem, hogy ebben a vidékben gazdagon fellelhetőek azok a históriák, amelyek erősítik nem csak megyei, hanem a magyar identitásunkat is. Hiszem, hogy a Duna, a Sió és a Tolnai-dombság oly’ mértékű szépséget fog közre, ami máshol nem rejlik.”

– Tamásiról mindenkinek elsősorban a fürdő, a dám szarvas, vagy talán már a kerékpárutak jut eszébe, de ha egy kicsit körülnéznek, láthatják, hogy szeretett városom ma ennél már jóval több. Sok változáson ment át az elmúlt bő másfél évtizedben: ha végig megyünk a városon, mindenki láthatja, hogy van mire és van kikre büszkék lenni nekünk tamásiaknak is – ezt már Porga Ferenc mondta.

A település polgármestere kifejtette, van mire, mert színvonalas, korszerű intézmények, óvodák, iskolák, munkahelyek, sport-és szabadidős létesítmények, rendezett közterületek, parkok kulturális és egyéb programok, rendezvények sokasága szolgálja az itt és környékben élőket. Van kikre büszkén lenni, mert elmondhatjuk, hogy sok igazán tehetséges fiatalt, – akik az élet legkülönbözőbb területén lettek sikeresek – indított útnak a város, nemcsak a múltban, de jelenben is. Büszkék vagyunk, arra is, hogy van Tamásiban élő Kossuth díjas polgárunk is.

– Élhető, életképes városként, erős bástyaként állunk itt a Koppány partán, a kicsi, de ezerarcú, csendesen szerény, számunkra legszebb Tolna vármegye részeként – fogalmazott beszédében a városvezető. Az érzelmi kapcsolat – folytatta Porga Ferenc –, a szeretem a városom, a megyém, jelenti az igazi kötődést, azt, hogy egy közösség tagjai lettünk, azt, hogy otthonra találtunk! Egy közösség, egy város vagy falu valódi polgárává pedig akkor válik valaki, amikor azonosulni tud annak céljaival – és hacsak a maga szerény eszközeivel is, a maga módján, – de tesz valamit a lakóhelyéért – emelte ki beszéde végén.

Süli János is köszöntötte a vármegyenap résztvevőit. A térség országgyűlési képviselője úgy vélte, ez a nap nem csak a teremben helyet foglalókról szól, hanem Tolna vármegye valamennyi lakójának ünnepe.