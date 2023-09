Gazdag Attila tűzoltó főtörzsőrmester vehette át idén a „Szekszárd Év Tűzoltója” elismerést.

Podcastünkben beszélt többek között arról, hogyan talált rá a tűzoltói hivatás, milyen jelentősebb káreseménynél segített az elmúlt tizenöt évben és arról, is miként zajlik egy riasztás. De abba is beavatja a hallgatókat, mit jelent az, hogy különlegesszer-kezelői beosztást tölt be, és hogy tűzoltóautó vezetőjeként mit tapasztal a forgalom többi résztvevőjétől, és hogy ők hogyan tudják segíteni a tűzoltók vonulását.

A beszélgetés során kiemelte, hogy a tűzoltás bizony csapatmunka, megtiszteltetés számára az elismerés, ugyanakkor hozzátette, hogy abban a csoport többi tagja is benne van.