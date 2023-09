Nem tűzoltónak készült, végül mégis ezen a pályán találta meg a hivatását Gazdag Attila tűzoltó főtörzsőrmester, aki a Város napi ünnepségen a „Szekszárd Év Tűzoltója” elismerést vehette át. Tizenöt éve, 2008. július 5-én szerelt fel a Szekszárd Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságára, beosztott tűzoltóként.

Gazdag Attila és Gyurkovics János. Beküldött fotó.

Elmondta, hogy korábban a Gemenc Volánnál dolgozott karosszérialakatosként, a tűzoltósághoz ott dolgozó unokatestvére javaslatára jelentkezett. Nem bánta meg a döntését, szereti a hivatását, még ha sokszor nehéz is. Az elmúlt másfél évtized alatt számos jelentős káresetnél jelen volt, amelyek közül sok az emlékezetébe vésődött. A 2010-es vörösiszap katasztrófánál, a 2013-as rendkívüli havazásnál, hófúvásnál, a dunai árvíznél és a szekszárdi börtön tűznél egyaránt a segítségnyújtók között volt. Az emlékezetes káresetek között említette, a 2019-es szekszárdi gázrobbanást, illetve egy balesetet az M6-os autópályán, amikor a felborult autó alól kellett kiemelni a sérültet, és többen elhunytak. De emellett számos lakás- és melléképülettűz tartozik az elmúlt időszak krónikájához.

Azt mondta, ha felgyullad a riasztást jelző lámpa, és bemondják a hangosba, milyen káreseményhez kell vonulniuk, mindenkiben dolgozni kezd az adrenalin. A hivatásos tűzoltóknak két percen belül el kell indulniuk, és mivel nincs két egyforma káreset, soha nem tudhatják pontosan, mi vár rájuk a helyszínen. De nem „viszi” haza a munkát, komolyabb beavatkozásokról nemigen beszélnek otthon a családdal, inkább csoporton belül, a kollégákkal beszélik ki a történéseket.

Gazdag Attila 2011-től gépjárművezetői, 2020-tól különlegesszer-kezelői beosztást tölt be a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett különlegesszerek, például a magasból mentő és a műszaki mentő szer vezetésééhez, és kezeléséhez is rendelkezik a szükséges képesítéssel. Tűzoltóautó sofőrjeként sokféle reakciót tapasztal a forgalom többi résztvevőjétől. Van, aki félreáll, helyet ad, más viszont megijed, ha észleli a nagy, piros autót, ami ráadásul hangos és villog is. Ilyen esetekben igyekeznek neki segíteni, hogy miként tud könnyíteni a haladáson. A tűzoltó főtörzsőrmester azt tanácsolta, hogy az a legegyszerűbb, ha egy alkalmas helyen félrehúzódik, amikor szirénázó tűzoltóautóval autóval találkozik.

Ahogy az a Város napi ünnepségen elhangzott méltatásából kiderül, Gazdag Attila munkáját pontosan, megbízhatóan, fegyelmezetten végzi. A beavatkozások alkalmával megfontolt, mindig törekszik a biztonságos munkavégzésre. Kitűnő műszaki érzékkel rendelkezik, melyet kiválóan hasznosít a műszaki mentések alkalmával. Tizenöt éves tűzoltó szakmai tapasztalatát rendszeresen megosztja a fiatalabb munkatársaival, önzetlenül segíti őket a beilleszkedésben, a szakmai tudásuk bővítésében.

Elmondta, hogy meglepődött, amikor megtudta, hogy ő kapja idén az elismerést. Örül neki, megtiszteltetésnek érzi. Hozzátette, hogy köszönettel tartozik érte a szolgálati csoportjának is, mivel úgy érzi, övék is a díj. A tűzoltás csapatmunka.

– Segítjük egymást, ez a természetes, hiszen egymásra vagyunk utalva, abban a 24 órában, amit szolgálatban együtt töltünk – hangsúlyozta. Ugyanakkor hozzátette, hogy a szabadidőben is megtalálják a módját a közös kikapcsolódásnak. Horgásznak, fociznak. Azt mondta, mindenképpen szüksége van elhivatottságra annak, aki a tűzoltói pályát választja. A szakmai tudást pedig elsajátítja a képzés és a beavatkozások során.