– Köszönjük szépen Dávid Tímea polgármester asszony meghívását, kiváló vendéglátásban volt részünk – összegezte Filóné Ferencz Ibolya. A VÖT elnöke, Bonyhád polgármestere a nyári szünet utáni első tanácskozás főbb témáit tekintve kiemelte, stabil és időarányos a társulás költségvetése, a bevétel és a kiadási oldal teljesülése.

Ezt az első félévi gazdálkodás felülvizsgálata során is megállapították a tanács tagjai. Az ülésen tárgyalt valamennyi előterjesztést – beleértve ezt is – egyhangúlag támogatták szavazatukkal a polgármesterek, akik aktuális pályázati lehetőségekről is tájékozódhattak az aparhanti tanácskozáson.