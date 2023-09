– Sokan voltak kíváncsiak a találmányunkra: a bemutató során a Yamaha, Muramatsu és Sankyo gyár munkatársai is kipróbálták a fuvolafejet, valamint Robert Dick, a glisszando fuvolafej feltalálója is érdeklődött iránta. Dr. Tadeu Coelho, amerikai fuvolaprofesszor a találmányt annyira jó minőségűnek találta, hogy nem csak elismerő szavakkal dicsérte, hanem azonnal vásárolt is, és további együttműködés lehetőségét említette. Olasz, osztrák és amerikai fuvolaművészek is beszereztek az új fuvolafejből