Az elme tolvajának is nevezik ezt a betegséget, amely sajnos egyre több, elsősorban idős embert érint világszerte. A betegség világnapja szeptember 21., ennek apropóján immár negyedik éve rendezett zenés-táncos programot a Tolna városi senior örömtánc csoport a város főterén.

Kákonyi Bertalanné, a csoport vezetője érdeklődésünkre elmondta: ezúttal a tolnai idősek klubjának tagjai is csatlakoztak az emléknapi rendezvényhez. Az örömtánc csoport immár öt éve tart heti egyszeri foglalkozást az idősklubban, a koordinált mozgás, a zene, a társaság ugyanis minden (idős) ember – és nem csak e kórban szenvedők – számára pozitív hatással bír.

Idén pedig eljött az ideje, hogy a klubtagok is részt vegyenek az emléknapi megmozdulásban: annyi különbséggel, hogy ők, tizenhatan, széken ülve mozgatták meg tagjaikat a zenére.

Dr. Barna Györgyi, tolnai vezető háziorvos a rendezvényen többek között arról beszélt: fontos lenne, hogy az állami szervek is nagyobb segítséget nyújtsanak ezzel a nagyon súlyos, betegeket és hozzátartozókat is rendkívüli módon megviselő kór által érintettek számára.

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy már van remény: a legújabb kutatások szerint egy növényi kivonat állatkísérletekben mutatott pozitív hatást, illetve létezik egy gyógyszer is, amit embereken is kipróbáltak, és szintén biztató eredményeket produkált az Alzheimer kór tüneteivel szemben.