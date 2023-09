Finisébe érkezett az Év Fája verseny szavazása, a szekszárdi Remete-kápolna berkenyéjére még e hét végéig lehet voksolni. És hogy az izgalmakat fokozzák, a szervezők az utolsó napokban már nem teszik közzé a szavazat állását. Az Ökotárs Alapítvány által kiírt versenyre a Szollár Zoltán vezette Fősővárosi Kör nevezte be a szekszárdi berkenyét. Úgy tudja, hogy az utolsó ismert adat alapján első helyen állt a vármegyeszékhely nevezetes fája, 1100 vokssal megelőzve a győrszentiváni tölgysest. A képviselő egyúttal arra kérte nemcsak a szekszárdiakat, hanem a vármegyeszékhely más településein élőket, természetbarátokat és minden szimpatizánst, hogy aki még nem tette meg, éljen a lehetőséggel, és szavazatával támogassa a berkenyét.

A nyár folyamán sokan buzdítottak erre, köztük Koncz Ádám kertészmérnök, aki diákkora óta, ötven éve figyeli ennek a természetvédelmi oltalom alatt álló növényritkaságnak a sorsát. Korábban elmondta, hogy a győzelemre esélyes fa egy házi berkenye, amelyből kevés van. Sokkal gyakoribb a madárberkenye, mely városi utak mentén sokfelé látható. A magyarországi fafajok legkeményebbike a házi berkenye, vélhetően ezért is vált ritkasággá. Puskatust, vízimalom-alkatrészeket, szőlőprés-orsókat készítettek belőle. Szekszárdon egyházi területen áll, valószínűleg ezért maradhatott meg.

Ahogy az az Év Fája verseny honlapján közreadott ismertetőben olvasható: „a városrészben élők, a »fősővárosiak« kérésére 2014-ben itt járt a berkenyekutató dr. Sonnenvend Imre, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egykori igazgatója. Megilletődve állt meg a fa alatt, korát 150 évre becsülte. Felvette a kataszterébe, s azt kötötte a szekszárdiak lelkére, hogy vigyázzanak rá nagyon, mert páratlan botanikai érték egy szakrális helyen. Egyszer majdnem ez sem mentette meg, mert az egyházi gondnok ki akarta vágatni, mondván milyen vén, s állhatna a helyén egy szebb fa. Koncz Ádám kertésznek sikerült lebeszélnie őt e tervéről”.

A Remete Kápolnáért Alapítvány sokat tesz a kápolna és környezete gondozásáért, a szervezet elnöke, Bihari-Nagy Sándorné pedig szintén azt kéri, hogy minél többen segítsék szavazatukkal, hogy kiérdemelje az Év Fája címet a berkenye. Az ügy mellé állt Bíró László püspök is, aki levélben kért a támogatást, de szavazatával Abaházi Csaba, szekszárdi származású műsorvezető is a Remete-kápolna udvarán álló berkenye mellett kampányolt. Sőt, imázsfilm is készült a fáról, illetve gyermekrajz pályázatot és kiállítást hirdetett a Szekszárdi Fősővárosi kör és a Babits Mihály Kulturális Központ általános -és középiskolás diákok részére. Azt kérik, hogy az alkotások témája a Remete berkenye fa és környezete legyen. A beérkezett alkotásokat október közepéig lehet leadni, az elkészült munkákat szakértő zsűri fogja értékelni.

Az Év fája verseny viszont a közönség szavazatain dől el. Voksolni a www.evfaja.hu oldalon lehet október elsején éjfélig. A „Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és különdíjat kap minden évben az Országos Erdészeti Egyesület által választott jelölt is. A végeredményt október első felében teszi közzé az Ökotárs Alapítvány.