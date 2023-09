Európa legjobb felsőoktatási intézményeit összevető listáját most először állította össze a londoni székhelyű, nemzetközi felsőoktatási rangsorok tekintetében nagy elismertségnek örvendő intézmény. A Pécsi Tudományegyetem a 325. helyen zárt a nemzetközi rangsorban, ami igencsak előkelő pozíció.

A Quacquarelli Symonds (QS) szakemberei öt csoport 12 szempontja alapján rangsorolták ezúttal Európa 42 országának közel 700 egyetemét. Többek között olyan mutatók szerint vetették össze egymással az intézményeket, mint a kutatói ökoszisztéma, az egyetem utáni karrierlehetőség vagy a fenntarthatóság.

A Pécsi Tudományegyetem egyértelműen a nemzetközi hallgatók mutatójában érte el a legjobb eredményt, melyben a 100. pozíciót szerezte meg Magyarország első egyeteme a nívós mezőnyben. Ebben a tekintetben a második legjobbnak bizonyult a PTE a hazai intézmények között. A jó szereplés minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy a PTE-re több mint 130 országból érkeztek tanulni a hallgatók. Szintén kimagaslónak mondható az oktatók-hallgatók aránya tekintetében elért helyezés, ugyanis ebben a mutatóban a 152. lett a pécsi egyetem.

Miseta Attila, a PTE rektora a legfrissebb nemzetközi rangsor kapcsán elmondta: „Ma már rengeteg nemzetközi rangsor készül, gyakran nagyon eltérő szempontrendszer szerint. Időnként még a felsőoktatási szakembereknek is nehéz köztük kiigazodni. Ugyanakkor a Quacquarelli Symonds cég által készített rangsorokra érdemes odafigyelni, őket egyértelműen elismeri a nemzetközi felsőoktatási elit. Az eredményeinkből látható, hogy az elmúlt évek nemzetköziesítési stratégiája már meghozta gyümölcsét, de azt is észre kell vennünk, hogy például a kutatóink idézettsége – tisztelet a kivételnek – még nem veszi fel a versenyt a legjobbakéval. Szeretnénk a jövőben ebben is előrelépni” – hangsúlyozta a rektor.

A friss nemzetközi rangsor itt érhető el: European University Rankings 2024 | Top Universities