Volt, aki nem bízta a véletlenre, és óvodás gyermekét távirányítós, mini katonai dzsipben fuvarozva, műanyag fegyverrel ellátva látogatott el szombaton Fadd-Domboriba, a kajak-kenu céltoronyhoz, ahol a játékszereknél jóval komolyabb járműveket és fegyvereket is felsorakoztattak. A Magyar Honvédség első alkalommal tartott ott honvédelmi és toborzó napot, és számos alakulat képviseltette magát az eseményen.

Iker Ibolya főszervező elmondta, hogy nemcsak helyi és környékbeli látogatókat fogadtak, hiszen négy katonai autóbusszal a vármegye különböző pontjairól érkeztek 7-8. osztályos gyerekek, hogy bemutassák számukra a honvédelmi és rendvédelmi szervek munkáját. A diákokat és az alakulat tagjait ebédre is megvendégelték, az étel természetesen gulyáságyúban készült.

Többek között szolgálati motorkerékpárt, egy Gidrán típusú harcjárművet, felderítő járművet és műszereket, védőruhákat, könnyű- és nehézbúvár felszerelést is megismerhettek közelebbről az érdeklődők. Mindemellett számos fegyvert kézbe lehetett venni, az airsoft lövészet során pedig mindenki próbára tehette a célzó képességét. Katonai hagyományőrzők is érkeztek, akik korhű ruhákban mutattak be II. világháborús fegyvereket, használati tárgyakat.

A honvédség alakulatai voltak túlsúlyban, de más rendvédelmi szervek is képviseltették magukat a toborzó napon. Így rendőrökkel, a katasztrófavédelem munkatársaival, tűzoltókkal, mentőkkel, pénzügyőrökkel, polgárőrökkel és a Vöröskereszt munkatársaival is lehetett találkozni, és általuk betekintést nyerni az adott hivatásba.