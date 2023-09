Utóbbi helyszínen a vármúzeumot harminchat éven át vezette. Szerkesztésében jelent meg a Szülőfalunk, Ozora című, háromszázötven oldalas, dekoratív könyv, rengeteg fényképpel. Sokat tett a térségből indult Illyés Gyula emlékének megőrzéséért, ápolásáért. Hagyatékát évekig rendezte, gondozta. Szorgalmazta, hogy a rácegresi iskolamúzeum, az ozorai iskola és a szekszárdi könyvtár felvegye Illyés Gyula nevét. Munkásságáért megkapta az Ozora Díszpolgára kitüntető címet, a Simontornya Városért emlékérmet, a vármegyétől pedig a Babits-díjat.

Utolsó útjára szeptember 21-én, csütörtökön délután Simontornyán, a városi temetőben kísérték el hozzátartozói – köztük lánya, Vinczellér Judit – , barátai, tisztelői. Simontornya, az önkormányzat döntése értelmében, saját halottjának tekintette az elhunytat. Ravatalánál Ódor János, a Wosinsky Mór Múzeum igazgatója, Sümegi Gábor, Ozora polgármestere, majd Torma József, Simontornya polgármestere mondott gyászbeszédet.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett

Ódor János idézettel kezdte gondolatait. »Jó is, meg nem is egy olyan alkalom, amikor az ember visszatekint egy rövidebb vagy hosszabb út megtétele után. Jó, mert visszaidéződnek az emlékezetes és felejthetetlen események, amelyeknek így vagy úgy részesei lehettünk. Rossz, mert akikkel együtt kezdtük ezt a számunkra oly fontos és jelentős munkát, már sokan nem lehetnek közöttünk.« „Ezeket a sorokat Takács Mária írta egy 1995-ben megjelent kiadvány utószavában. Így érzünk sokan most, mikor Marika halálával véglegesen lezárult szakmai életútja is. Egykori munkahelye, munkáltatója képviseletében jöttem haza elbúcsúzni Endreffyné Takács Máriától, a múzeumvezető igazgatótól és a muzeológus munkatárstól.

A simontornyai vár régészeti feltárását és műemléki felújítását követően 1974-ben döntöttek úgy az illetékes vezetők, hogy ez az erődített kastély múzeumi-közösségi funkciót kap, egyúttal a szekszárdi Béri Balogh Ádám-, majd Wosinsky Mór Megyei Múzeum egyetlen vidéki filiájaként fog működni. Ez az állapot az első kiállítás 1975. június 6-i megnyitásától 2013. január 1-jéig, a megyei múzeumi rendszer felszámolásáig állt fenn. Endreffyné Takács Mária a kezdetektől 2010-es nyugdíjba vonulásáig, harminchat esztendőn át irányította ezt a kiállítóhelyet. Harminchat, egy munkahelyen eltöltött év nem kevés. Marika és maroknyi csapata erőn felül és eltökélten szervezett programokat, rendezett kiállításokat. A számok nyelvén ez mit jelent? Ezen időszak alatt 166 tárlatot és 2359 rendezvényt szerveztek. A megnyitástól 2010 decemberéig közel 1,4 millió látogatója volt ennek a múzeumi egységnek.

A simontornyai várban megrendezett kortárs művészi kiállításoknak rangja volt, köszönhetően az igényes rendezésnek és az itt bemutatkozott nagy formátumú hazai és külföldi művészeknek, alkotóknak, akik között Ferenczy Béni és Noémi, Reich Károly, Szőnyi István, Würtz Ádám szerepeltek többek között. Marika a település képét meghatározó művészi alkotásokkal gazdagította Simontornyát, széleskörű kapcsolatrendszerét felhasználva. Így került a városba a Grantner, a Kelemen és a Kékesi hagyaték. Több köztéri szobor, emléktábla is hirdeti helyben Takács Mária szervezőkészségét, de az 1990-es évek második felétől megindult Színházi Napok is nevéhez fűződnek.

Az 1981-ben megkezdett ozorai vár műemléki kutatásához és régészeti feltárásához kapcsolódó szervezési feladatokból is kivette részét. A ma már felújított várkastély első, Illyés Gyula életművét középpontba állító kiállítását ő hozta létre. A Felsőrácegrespusztán született, Ozorán kiterjedt rokonsággal rendelkező Illyés emlékének megőrzésében, hagyatékának feldolgozásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Szülőföldünk nagy írójának 1983-as halálát követően özvegye kérésére 15 éven át rendszerezte Illyés Gyula kéziratait, könyveit. Publikációinak, könyveinek zöme lllyéshez kötődik. Endreffyné Takács Mária munkásságát az őt körülvevő közösségek is észrevették és igyekeztek honorálni. Állami, megyei és települési kitüntetéseket kapott, az általa annyira szeretett Ozorán és Simontornyán egyaránt.

Marika egyszer azt mesélte nekem, hogy az ozorai Illyés-rokon, kántor Hadfy Bélának olyan szép búcsúztató beszédei voltak, hogy kislánykorában arra vágyott, bár csak őt is Béla bácsi búcsúztatná. Hadfy Béla verseit Marika és Kovács Sándor rendezték sajtó alá 1996-ban. Beszédem végén Marika kérése szerint hangozzék el a Hadfy-szövegeket lezáró leggyakoribb strófa: „Minden kedves rokonom, szomszédok, barátok / Ismerősök, részvétlők, Isten már hozzátok / Áldott légy szülőföldem, rajta minden lakó / Ki e drága földért küzd s ki ne lenne porlandó.”

A végső búcsú idején nem marad más számunkra, mint a főhajtás Marika életműve előtt. Nyugodjon békében, emlékét kegyelettel megőrizzük!”

Nagyon sokat tett szülőfalujáért

„Szomorú és fájdalmas kötelességemnek teszek eleget, amikor Ozora Község Önkormányzata és község lakossága nevében búcsút veszek Ozora község első díszpolgárától, Endreffyné Takács Máriától – tolmácsolta úgy saját, mint közössége érzéseit Sümegi Gábor. „Marika Ozorán született. Gyermekkora egy részét itt töltötte. A család ugyan elköltözött a faluból de Marika nem szakadt el Ozorától. Ezer szállal kötődött a falunkhoz, és ez a kapcsolat élete végéig megmaradt.

Fiatal felnőttként ismerkedett meg Illyés Gyulával. A költő számára ő jelentette a kapcsolatot ifjúságának meghatározó földrajzi tájegységéhez: „álmai városához". Ozorához. Az ő közreműködésével került felállításra Ozorán a költő portréjáról készült bronzszobor.

Marika jelentős szerepet játszott az ozorai vár XX. századi történetének alakulásában. A vár a 70-es évek végén, 80-as évek elején az ő igazgatása alatt álló simontornyai vármúzeumhoz tartozott. Folyamatosan figyelemmel kísérte, segítette a régészeti feltárásokat, majd a feltárásokat követően szorgalmazta a várban az Illyés Gyula életmű kiállítás megrendezését, melyet 2001. májusában nyitottak meg.

A rendszerváltás után jó kapcsolatot alakított ki az önkormányzattal, tanácsaival segítette az önkormányzati rendezvények megszervezését, meghatározó szerepe volt az önkormányzat kulturális tevékenységének alakulásában. Mindezen tevékenységért, Ozora kulturális életének fellendítése érdekében végzett munkája elismeréseként Ozora Község Önkormányzata 2000. augusztus 20-án Ozora Község Díszpolgára címet adományozott részére. A kitüntető címet örömmel fogadta és nagyon büszke volt rá.

Endreffyné Takács Mária javaslata alapján és jelentős közreműködésével került megszervezésre az Ozoráról elszármazottak első találkozója. Ezt követően 2004-ben elkezdték megszervezni, majd 2005-ben megalakították az Ozoráért Baráti Kör Egyesületet, melynek elnöke és mozgatórugója volt egészen az egyesület 2015. év végén történő megszűnéséig. Vezetésével az egyesület nagyon sokat tett a falu történelmi múltjának ápolásáért, a falu szépítéséért, az elődök emlékének megőrzéséért: emléktáblákat állítottak, kopjafát avattak, 50 darab platánfát ültettek, szervező munkájuk eredményeként megtisztításra került az ozorai izraelita temető és az úgynevezett régi temető, színházi előadást, előadóművészeket hoztak a településre.

Endreffyné Takács Mária több kiadvány szerkesztésében, kiadásában vett részt: 1996-ban Hadfy Béla ozorai búcsúztató versei hagyták el a nyomdát, majd 2013-ban jelentős gyűjtőmunkája eredményeként jelent meg a Szülőföldünk Ozora emlékezések 1925-2012. Ebben a kötetben saját gondolatai mellett nagyon sok visszaemlékezés található.

Marika településünk érdekében végzett munkájának felsorolása nem teljes körű, de így is megállapíthatjuk, hogy nagyon sokat tett szülőfalujáért. Hogy mit jelentett számára a szülőfalu Ozora? Erről a Szülőfalunk Ozora kiadványban írta az alábbiakat:

„A boldog, gondtalan gyermekkort, melyet szüleink, nagyszüleink felhőtlenné tettek. A becsületes tiszta emberséget, egymás iránti tiszteletet, melyet örökségül hagytak ránk. Nem véletlenül kötődünk szülőföldünkhöz, ahhoz a településhez, ahol születtünk. A pályánkat megalapozó iskola, az otthon melege, békéje, a szeretet egész életen át elkísér bennünket."

Tisztelt Gyászolók!

Ozora község polgármestereként a magam, a képviselő-testület és a község lakossága nevében búcsúzom, emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjék békében.”

Hatalmas űrt hagy maga után

„Vannak dolgok, amelyekre soha nem tudunk felkészülni” – mutatott rá gyászbeszédében Torma József. „Bár tudjuk, hogy a földi lét véges és az elmúlás elkerülhetetlen, ennek ellenére a halál mindig váratlan tragikussággal érint meg bennünket. Emberi hibánk az is, hogy az utólagos számvetés során jövünk rá arra, hogy mennyi mindent elmulasztottunk akkor, amikor a lét természetessége azt a hamis illúziót keltette bennünk, hogy mindenre van még időnk. Könnyes szemmel állva látjuk be újra, hogy ismét tévedtünk.

Tisztelt Gyászolók!

Endreffyné Takács Mária elvesztése mindannyiónk számára hatalmas veszteség. Marika hosszú évtizedeken át szolgálta közösségét, nem csak a számára meghatározó településeket Ozorát és Simontornyát, de Tolna megyét is. Élete meghatározó és minden bizonnyal legaktívabb, legeredményesebb időszakát jelenti az a 36 év, amely során a Simontornyai Vármúzeum vezetője, a város és a megye meghatározó alakja volt. Számára magától értetődő volt a múlt fontossága. Tudta, hogy jövőt építeni csak a szilárd alapokon nyugvó múltra lehet.

Simon alországbíró a XIII. század második felében a mocsár közepén lévő Szigetre építtette lakótornyát. Célját elérte, hiszen évszázadokon keresztül a mocsár, az elzártság megóvta az időközben ódonná váló falakat. Városunk meghatározó épülete a megközelíthetetlenség komor magányával szolgálta az 1975-ben befejeződött rekonstrukcióig a települést. Marika 1974-ben kezdte meg azt a munkát, amelynek lényege az a számára egyértelmű felismerés volt, hogy ez a Simontornya nevű közösség csak a múltba kapaszkodva érheti fel jövőjét. Endreffyné Takács Máriát kitartó, céltudatos munkájával elért eredményei tették naggyá ebben a közösségben. Hihetetlen elszántsággal, munkabírással töltötte fel a vár körüli mocsarat, épített hidat a vár és a település, a vár és a megye, a vár és a világ közé. Megszámlálhatatlan esemény, rendezvény tette átjárhatóvá, megközelíthetővé mindenki számára ezt a gyönyörű reneszánsz várkastélyt. Marika tevékenysége meghatározó lett a simontornyai közösség életében. Nem csak a múltunkat mutatta meg nekünk, hanem eközben a kultúrát is elhozta számunkra. Az irodalmi, képzőművészeti, kulturális programok végérvényesen kiemelték a mocsárból a várat és a nevét viselő települést. Munkássága révén Simontornya meghatározó és karakteres kulturális központtá vált. Értéket teremtett, amelyet ez a város soha nem feledhet el.

Megrendült szívvel állunk Endreffyné Takács Mária hamvai előtt. Egy várost képviselve súlyos teher nehezedik a vállamra, hiszen most nem csak a jelen, hanem a múlt és a jövő nevében is ki kell fejeznem hálánkat. A veszteség megszokhatatlan emberi érzés, amelynek velejárója az űr, a hiány fájdalmas üressége.

Kedves Marika!

Szeretett városod, Simontornyát képviselve állok előtted. Nem búcsúzni, hanem hálánkat kifejezni jöttem. Talán általános emberi törekvésünk az, hogy értéket teremtsünk, hogy nyomot hagyjunk az utókornak. Te biztosan itt maradsz velünk örökre, mert beíródott a neved abba a nagy könyvbe, amit Simontornya történetének nevezünk. Munkád, fáradozásaid tárgyiasult emlékei itt maradnak velünk, amelyek mindenkor emlékeztetnek bennünket rád. Hálás szívvel köszönjük neked azt, amit a közösségeinkért, kultúránkért, múltunkért tettél. Isten áldjon!

Kedves Judit, kedves gyászoló család!

Nincs kimagasló teljesítmény támogatás nélkül. Marika mögött voltatok mindig, adtátok számára az erőt, a hitet és kitartást. Köszönjük, hogy segítettétek élete utolsó éveiben is a közösségért folytatott munkájában. Átérezzük az elválás szívszorító fájdalmát. Gyászotokban őszintén osztozva városunk nevében köszönjük nektek is, hogy a szeretett édesanyát, rokont támogattátok, segítettétek. Ti is részei vagytok ennek az életműnek.

Kedves gyászoló barátok, volt munkatársak, ismerősök!

Tudjuk, hogy Endreffyné Takács Mária hatalmas űrt hagy maga után. Példája, alakja marad nekünk. Megmutatta számunkra, hogy gyökereink csak összefonódva és egymásba kapaszkodva építhetik hatékonyan a jelent és munkálkodhatnak a jövőn. Hálás szívvel engedjük útjára.

Kedves gyászoló család, tisztelt gyászoló közösség!

A köszönet alázatos főhajtásával, a tisztelet némaságával kísérjük el Endreffyné Takács Máriát utolsó útjára!