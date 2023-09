Süli János országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, büszke arra, hogy az eltelt évtizedek alatt Pakson mindenkor színvonalas egészségügyi ellátással, jó szakemberekkel találkozott. Beszélt arról is, hogy nemcsak a paksiak, hanem a környező települések lakosai is ellátásban részesültek itt – számolt be a TelePaks.

Süli János. Fotó: Molnár Gyula

– Amikor felmerült az erőműépítés kapcsán, hogy bővíteni kell majd az egészségügyi intézményt, a minisztériumból ide érkező kollégák tulajdonképpen azt mondták, nem kell, mert ezek a létesítmények nincsenek használva, mi pedig elmondtuk, hogy nem azért látszanak ilyennek, hanem azért mert gondos személyzet végzi a munkát, mindenki vigyáz arra, amit Paks létre hozott. A mai nap is bámelyik létesítménybe megyünk, példamutató tisztaság, rend van – mondta Süli János, aki kitért arra is, hogy milyen példamutató munka folyt a koronavírus-járvány idején is. Kiemelte, hogy most sem a legkönnyebb évet éljük, de bízik abban, hogy rövid időn belül ismét lesz lehetőség még jobb eszközökkel támogatni a munkát.

Szabó Péter, Paks polgármestere kiemelte, nem pusztán ötven évre, hanem az elmúlt egy évszázad paksi kiválóságaira is emlékeznek, akiknek orvosi munkája, szolgálata, erőfeszítése, jövőt szolgáló bátorsága megalapozta a helyi orvosi ellátás mai fejlettségét, elismert színvonalát, és minden ápolóra, asszisztensre, akik az elmúlt évtizedekben a város orvosi ellátásáért dolgoztak.

Szabó Péter. Fotó: Molnár Gyula

– Tudom, hogy az elmúlt öt évtizedben sok minden változott. Különösen az utolsó húsz évben, amikor is új épületbe költözhetett a városi rendelőintézet, megújulhattak orvosi rendelőink, az orvoslást segítő modern eszközök érkezhettek, és mára városunk lakóinak egészségét nagyon jó körülmények között szolgálhatjuk. De van egy dolog biztosan, ami az elmúlt évtizedben állandó maradt, ez nem más, mint a küzdelem, mely mindig is jellemezte az egészségügy világát. Elég csak a szakorvoshiányra gondolni, vagy arra, hogy a működéshez szükséges források előteremtése és a folyamatosan változó törvényi környezetnek való megfelelés rengeteg erőfeszítést kíván vezetőktől, munkatársaktól és az önkormányzattól is – összegzett a polgármester.

Köszöntőjét így zárta: mai ünnepünk szól tehát a múltról, a jelen valóságáról és mindenekelőtt azokról, aki áldozatos munkájukkal szolgálnak minket, paksiakat. – Önökről, akik bekötözik sebeinket, csillapítják fájdalmunkat, vagy éppen meghallgatják panaszainkat, ezzel sokszor nemcsak a testet, hanem a lelket is gyógyítva. Ezért hálás szívvel köszönöm meg városunk minden polgára nevében az értünk vállalt mindennapos munkájukat, az értékes szolgálatukat – húzta alá.

Mint ismert, a Paksi Gyógyászati Központ 1973-ban 15 millió forint beruházással készült el, az év áprilisában kezdte meg működését a megye egyik legjelentősebb egészégügyi beruházásának eredményeként és ötvenezer ember ellátását biztosította. Mindez leírhatatlan fejlődést hozott a város életébe. Az induló dolgozói létszám 45 fő volt, 18 körzeti orvos tartozott az intézményhez, amelynek műszerezettségét az akkori szakemberek igen magas színvonalúnak értékelték.