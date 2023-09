100 ÉVE Szétriasztott bűnszövetkezet címmel számolt be a Tolnamegyei Ujság 1923. szeptember 22-i száma egy tolvaj csapat lefüleléséről. „A szekszárdi gazdák az utóbbi hetekben tömegesen tettek feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik a legnagyobb elővigyázatosság dacára is szőlőjüket és mezőgazdasági termelvényeiket állandóan lopják. A rendőrség kézrekeritette a megrögzött tolvajokat, s amikor sorba állították az elvetemült embereket, megdöbbenéssel látták, hogy tulajdonképen nem is emberekkel van dolguk, hanem csak szepegő, vánnyadt képű, 12-15 éves gyermekekkel, akiknek leritt az arcáról, hogy eddig nem sok jóban volt osztályrészük. A kis gonosztevők, akiket a benedek-szurdik, bakaváros és lisztes völgye bűzös és rothasztó levegője nevelt, töredelmes vallomást tettek. Sírva mondották el, hogy mindannyian tagjai egy nem régen alakult tolvaj-társaságnak s kötelességük vezérük parancsát híven és ellenvetés nélkül teljesíteni. Vezérük, aki a benedek-szurdikban lakik, délutánonként az egyik barlanglakásban szakszerű előadásokat tart a lopásról, betörésről és egyéb hasonló műveletekről, felolvasásainak anyagát pedig a Nick Carter, Scherlok Holmes és Nick Fantom hátborzongató detektívregényeiből meríti.”

100 ÉVE kézre került egy régóta keresett sikkasztó – adott tájékoztatást egy bűnöző letartóztatásról a Tolnamegyei Ujság 1923. szeptember 22-i száma. „A szekszárdi államrendőrség detektívjei a f. hó 10-iki országos vásáron elfogták Scholtz Ernő 25 éves magántisztviselőt, aki ellen két évvel ezelőtt sikkasztás miatt elfogató parancsot adtak ki. Scholtz Ernőnek sikerült két évig különböző álnevek alatt a hatóság emberei elől elrejtőznie, azonban Szekszárdon felismerték és ártalmatlanná tették. Kihallgatása után, amely alkalommal bűneit töredelmesen bevallotta, morfiummal akart életének véget vetni. Gyors orvosi beavatkozással sikerült azonban életét megmenteni s másnap már átkísérhették a szekszárdi kir. ügyészséghez.”

100 ÉVE egy jámbor igásállatot terített le a villanyáram. Az esetről a Tolnamegyei Ujság 1923. szeptember 22-i száma adott hírt. „F. hó 18-án este a nagy szélvihar alkalmával megrakott szekérrel hazafelé tartott Grósz Mátyás szekszárdi lakos. Alig ért be a határból a városba, a szélvihar az egyik villanyoszlopot kidöntötte és Grósz Mátyás lova elé esett. Az oszlopon levő villany drótból kisugárzó áram a lovat agyonsújtotta. A károsult kérvényt adott be a városhoz, hogy másfél millió korona erejéig kártalanítsa.”

