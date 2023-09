– Van itt irodalmi színház, mozgófilm, mese, humor, útibeszámoló, a muzsikában pedig a népzenétől a dzsesszen át a rock, kortárs, alternatív együttesekig, gyermekkoncertekig szinte minden megtalálható. Talán egy pici összművészeti fesztiválnak is nevezhetjük – tette hozzá. Szerinte úgyszintén jellemző, hogy nem a fő, mainstream irányzat előadóit részesítik előnyben, de ha mégis, akkor olyan szerepben, előadásmóddal jelennek meg, amelyben ritkábban mutatják meg magukat.

Mint mondta, hangvételében is az akusztikus, félakusztikus hangvétel dominál, egy kicsit intimebb a BorBála, mint azt általában a kulturális rendezvényektől megszoktuk. Arra is figyeltek, hogy a rendezvény ideje alatt nem "street food-ot", hanem zsíros és kőrözöttes kenyeret, sajttálakat kínáltak a borhoz, amelyet meg szeretnének tartani ebben a formában a jövőben is, sőt, arra is vannak ötleteik, hogyan bővítsék jövőre a palettát.

– A mostani díj is azt jelzi számunkra, hogy a munkánknak van eredménye, „megérte a fáradozást"– fogalmazott Márkus Zalán. Véleménye szerint erre utal az is, hogy évről-évre egyre többen látogatnak ki az ASE Csarnok melletti füves területen megrendezett BorBálára, amelyet idén, szeptember 7-9. között rendeztek meg harmadszorra.

Ebben az évben három teltházas előadással is büszkélkedhetnek, amely azt jelenti, hogy egy időben rendezvényenként több mint négyszázan keresték fel a bálaszínházat. Hobó előadásán például már az ötszázat is megközelítette a nézők száma. A kulturális központ vezetője szerint minden előadáson a tavalyinál jóval többen voltak, idén a három nap alatt átlépték a négyezres létszámot, amely szép nagy szám.

A rendezvény befogadóképességét nem igazán növelnék jövőre, de az igényeknek megfelelően egy picit bővítenék a szalmabálából kialakított játszótér, azaz dühöngő méretét, sőt egy bála focitérrel is gazdagodna a kínálat, ahová a sport iránt érdeklődőket is várnák. Emellett legközelebb a bála szó jelentéséből kiindulva terveznek egy bálabontásból származó használt ruhakölteményeket felvonultató divatbemutatót is – számolt be a tervekről Márkus Zalán.