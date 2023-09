A nívós szakmai megmérettetésre rendezvény-esemény kategóriában a Paksi BorBálával, marketingkommunikációs megoldások és tartalom kategóriában a TraffiPaks mobilapplikációval, marketingstratégiai, márka és identitásépítési, arculati programban pedig „Az eltűnt városkép nyomában” című helytörténeti magazinnal pályázott a város. A most elnyert elismerésekkel együtt immár tizenkét városmarketing gyémánt díjat tudhat magáénak Paks – számolt be Szabó Péter polgármester, aki szerint mindhárom díj nagyon jó helyre került.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy ez a fiatal rendezvény a második év után megkapta a Gyémánt díjat – mondta az esemény kategóriában díjnyertes Paksi BorBálát is szervező Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatója, Márkus Zalán. Hozzátette, azóta sikeresen túl vannak a harmadik ilyen eseményen, amelynek a célja, hogy a nagyobb városi rendezvények mellett unikális, a mainstreamtől eltérő előadókat és programokat népszerűsítsen. Szerinte ahogy a számok is mutatják, ez évről-évre egyre nagyobb közönséget vonz. A program fontos eleme, hogy különleges gasztronómiai kínálatot jelenít meg, amellyel a hétköznapokon nem feltétlenül találkozhatnak a helyiek. Márkus Zalán közölte, hogy a Paksi BorBálát jövőre ugyanígy folytatják.

Az arculati kategóriában elismerést nyert „Az eltűnt városkép nyomában” című helytörténeti magazin ötletgazdája és szerkesztője, Hanol János, a Turisztikai, Városmarketing és Kommunikációs Csoport vezetője a tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a műsort azzal a céllal indították el, hogy közelebb vigye a lakossághoz a helytörténeti rovatot, amely korábban a Paksi Hírnök hasábjain futott. A TelePaks szerkesztőségével közösen ekkor találták ki a televíziós műsort, amely színes, történetmesélős formában mutatja be az éppen körbejárt témát, befogadhatóbbá téve a helytörténetet akár a fiatalabb korosztály felé is.

– A TelePaks mindig nagyon fontosnak tartotta a helyi értékek megőrzését és bemutatását – mondta Babai István operatőr, aki hozzátette, hogy a műsort képileg igyekeztek újszerű módon, több kamerával, modern kameramozgató eszközökkel és grafikai megoldásokkal elkészíteni, amelyet a közösségi oldalukon adásonként több ezren néznek meg. –Ez egy közel húszezres lélekszámú városban jelentős szám – hangsúlyozta. Mint elhangzott, eddig 77 rész készült el, a tervek szerint minimum száz adásig biztosan folytatják.

A város marketingkommunikációs megoldások és tartalom kategóriában is gyémánt-díjas lett Paks a TraffiPaks mobilapplikációval, amely két éve indult el, és már ez alatt a rövid idő alatt is többször fejlesztésztették. Tavi Tamás, a paksi Közlekedési Kft igazgatója elmondta, cégük 2021 óta egy teljesen zöld járműparkkal látja el a város tömegközlekedését. E két év alatt számos fejlesztés megvalósult: új telephelyről látják el feladatukat, és elindult a TraffiPaks mobilalkalmazás is, amelynek – szerinte – önmagában már a neve is megérne egy Gyémánt-díjat.

Maga az applikáció ötletes és innovatív, tulajdonképpen egy IOS és android alapon is használható, letölthető menetrend-kereső program, amely valós idejű követést tesz lehetővé, azaz pontosan meghatározza, hogy a helyi közlekedési helyzetek figyelembevételével pontosan mikor ér oda a keresett jármű. A közlekedési vállalat ügyvezetője az utazók pozitív visszajelzéseiről is beszámolt. Mint mondta, az alkalmazás a legutóbbi fejlesztéseik óta maximális értékelést kapott a felhasználóktól.