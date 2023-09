Tolna vármegyében élünk, egy olyan helyen, ahol a hagyomány és az identitás, a múlt és a jövő minden nap találkozik. A jogászok szerepe ebben a környezetben különösen fontos – mondta köszöntőjében dr. Szabó Tamás a Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnöke. – Az idei jogásznap kiváló alkalmat kínál arra is, hogy köszönetet mondjak Önöknek a szakértelmükért, elkötelezettségükért és a szakterületükön kifejtett mindennapi munkájukért. Ugyanakkor azt is meg kell említenem, hogy nagy felelősségük van az igazságosság és a méltányosság előmozdításában, melynek terhe minnap ott ül valamennyiük vállán – tette hozzá. – E teher enyhítése is a feladata ennek a mai rendezvénynek, a szakmai fejlődés és a jogászati felelősség érintése mellett. Legyenek büszkék arra amit tesznek, és ne felejtsék el, hogy a jog az igazságosság sarokköve. Továbbra is dolgozzunk együtt azért, hogy egy még igazságosabb és jogállamibb társadalmat hozzunk létre és adjunk majd át az utókornak – hívta fel a figyelmet a szakember.

Az előadók szerint a helyi jogászoknak is nagy felelősségük van az igazságosság és a méltányosság előmozdításában. Fotó: M.D.

Dr. Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnöke előadásában a jogászságot érintő, az Alkotmánybíróság működésével kapcsolatos témákkal készült. Egyebek mellett az Alkotmánybíróság helyéről és szerepéről beszélt az Unió bírósági rendszerében, valamint kifejtette döntéseinek elvi és szerkezeti hátterét, emellett beszámolt az alkotmánybíráskodás mai kihívásairól is, de az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét is érintette az Alkotmánybíróság gyakorlatában.

– Az alkotmánybíróság magyar alkotmányos rendben betöltött szerepe és helye 2012 óta folyamatosan erősödött és megtalálta a pozícióját, amelyet új hatáskörei számára kijelöltek – fogalmazott az elnök, aki szerint viszont az alkotmánybíróságok szerepének jövője vet fel komoly kérdéseket az Európai jogi térben. Négy új alkotmánybíró kezdte meg tizenkét évre szóló megbízatását a nyári megválasztásukat követően. Dr. Sulyok Tamást erről is kérdeztük. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, mivel négy alkotmánybíró mandátuma lejárt szeptembertől, négy új bíró vette át a helyüket, mindez hozzátartozik a működésükhöz. Mint mondta, átmeneti problémákat ugyan okozott a helyzet, de már rutinosak ennek megoldásában, hiszen többször történt váltás és 2016-ban is hasonlóképpen négy új alkotmánybíró kezdte meg egyszerre a működését.

Dr. Trócsányi László a jogászság helyzetéről, feladatáról és társadalmi szerepéről, illetve a társadalmi felelősségvállalás, valamint a jogi oktatás mai szerepéről beszélt. Szerinte a digitalizációnak és a globalizációnak köszönhetően a jogászoknak ma már teljesen más környezetben kell dolgozniuk. – Virágzik a nemzetközi kereskedelem, egészen másfajta szerződéseket használunk ma már, befektetésvédelemről kell beszélni – sorolta a változásokat. A harmadik nagy változásnak az Európai Unió jogrendszerének hatását nevezte, amely szerinte teljesen átalakítja a nemzeti jogrendszereket is, hatással van rá. – Míg régen egy ügyvéd elballagott a földhivatalba, papaíralapon beadta a dokumentumokat, ma már minden elektronikusan történik. Megnőtt az automatikus döntéshozatal jelentősége, nagyobb lett a felelősség. A mai jogászoknak másféle tudással kell rendelkezniük, elég ha az adatvédelemre, a GDPR-ra, elektronikus ügyintézésre gondolunk. A jogászoknak szüksége van tehát a dogmatikai tudásra, az elméletre, ugyanakkor a jogi informatikát is „be kell vinni” az egyetemre – hívta fel a figyelmet a jogi oktatásban bekövetkezett változások irányára dr. Trócsányi László.

Dr. Fábián Adrián a pécsi egyetem jogi karának dékánja a folytatásban a jogászképzés helyzetéről, irányáról és kihívásairól számolt be a hallgatóságnak. Előadásában szó volt a végzős joghallgatók elhelyezkedési lehetőségeiről, a joggyakorlat jelentőségéről, a közigazgatásban dolgozó jogászok munkájáról, de felelevenített különböző érdekes eseteket és eseményeket a hazai közigazgatás történetéből is.