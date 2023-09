Hamarosan kezdődik a szüret, de nemcsak az őszi gyümölcsöket takaríthatjuk be ilyenkor, hanem a szelídgesztenyét is. A nemsokára gyönyörű színekben pompázó Kelet-Mecsekben rengeteg gesztenyefát találhatunk, közülük is kiemelkedő a zengővárkonyi túlélő szelídgesztenyefa a maga több mint háromszáz évével. Belegondolni is borzongató, hogy ha a fa beszélni tudna, mit mesélne nekünk. Nem véletlen kapta a túlélő címkét, hiszen a növény kigyógyult a kéregrákból, túlélt háborúkat, sőt a helyiek elmondása szerint még azt is, hogy egy télen felgyújtották.

Ez a kivételes matuzsálem hatalmas erőt ad a helyieknek, akik számára a folytonosság és életerő szimbóluma is. Nemrég az Európa fája címre is jelölték, ahol a dobogóról sajnos pont lemaradt, de így is az előkelő negyedik helyen végzett. Ha valaki a környéken indulna túrára, mindenképp ejtse útba Zengővárkony csodafáját. Persze, ha már Mecsek és Tolna, akkor emellett érdemes kilátogatni Váraljára is, ami ebben az időszakban szintén gyönyörű.

Sokan nem tudnak róla, de az idei Fjällräven vándortúra augusztus végén is itt zajlott és Váraljáról indult. Érdemes hát újra túrabakancsot húzni, és felfedezni a környék szebbnél szebb tájait.