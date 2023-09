Néhány rendelet módosítása mellett elfogadták, hogy idén is csatlakozzon a város a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-pályázathoz. Megszavazták a központi orvosi ügyelet átalakításáról szóló előterjesztést is. Mint ismeretes, a 2022-ben az országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás értelmében idén január 1-jétől állami feladat az ügyeleti rendszer működtetése, amelyet az egyes vármegyékben eltérő időpontban vezettek be.

Tolna vármegyében (ezáltal Bonyhádon is) október 1-jétől veszi át az Országos Mentőszolgálat az ügyeleti rendszer működtetését, ezért volt szükség az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára a szeptember 27-én tartott tanácskozáson. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a háziorvosok csökkentett óraszámban látják el helyben az ügyeleti feladatokat (hétköznap 16-22 óráig, hétvégén, illetve munkaszüneti napokon 8-14 óráig), a fennmaradó időben pedig az Országos Mentőszolgálat lesz a feladatellátó. Ezen időszakban Szekszárdon lesz elérhető az orvosi ügyelet, de ahogy az eddigiekben, a jövőben is rögtön a mentőket kell hívni súlyos, az életet veszélyeztető állapot esetén, függetlenül az ügyeleti időtől.

– A „BZS” Bt. tapasztalata szerint a Covid-járvány alatt és az azt követő időszakban az éjszakai órákban orvosi ügyeletet igénybevevők száma nem számottevő – összegezte Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere emlékeztetett: az önkormányzat a Völgységi Önkormányzatok Társulásán keresztül 2009. január 1-jétől a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. közreműködésével biztosította e feladat ellátását – a térség további 21 településéhez hasonlóan. Az ellátási terület 22 településének 29.256 lakosa ellátását végezte a szolgáltató – a települések támogatásával és megelégedettségére. A hétköznapi, hétvégi és ünnepnapi központi háziorvosi ügyelet a város tulajdonában lévő Ablonczy-házban működött, és működik a jövőben is.

Mint az az előterjesztésben is olvasható, augusztus 22-én előzetes egyeztetés zajlott az Országos Mentőszolgálat Tolna Vármegyei képviselőivel, amelyen kérték a korábban is ügyeleti célra használt épület biztosítását az önkormányzattól. Tekintettel arra, hogy csak a nappali és esti órákban van szükség a helyiségekre, az Ablonczy-ház ügyeleti és kiszolgáló helyiségeiből 114 négyzetméter javasolt átadásra.

A tanácskozáson az intézmények energiafelhasználásával kapcsolatos döntések is születtek. A többszörösére nőtt áram- és gázárak miatt tavaly ősszel már hozott hasonló határozatokat a képviselő-testület. Bár az energiaárak mérséklődtek, de nem tértek vissza a válság előtti időszakhoz, így továbbra is szükséges a hatékony takarékossági intézkedési terv, amely kiterjed a működés valamennyi területére. Az intézkedésekkel a szükséges, de a mindennapi működést legkevésbé befolyásoló beavatkozásokkal sikerült az önkormányzat költségvetési egyensúlyának biztosítása. Jelentős mértékű energiamegtakarítást értek el valamennyi intézménynél.

Áram tekintetében a 2024. december 31-ig meglévő szerződéseknek köszönhetően kisebb mértékű, ugyanakkor a hivatal épülete tekintetében 30%-ot meghaladó megtakarítást értek el. Gáz tekintetében az intézményekben összességében 30 000 köbméter megtakarítás keletkezett. A szerdán elfogadott napirenddel valamennyi önkormányzati intézmény számára előírták a város vezetői a fűtési szezon egészére vonatkozó energiatakarékos működést. Ezzel összefüggésben minden intézményvezetőnek október 15-ig el kell készítenie a saját egyedi fűtési protokollját, amely rögzíti az épületek, helyiségek hőfok igényét napokra és napszakokra lebontva. Az intézményvezetők további feladata ezen intézkedések teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, az energiagazdálkodást nyomon követő adatbázis létrehozása és vezetése.

A Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda esetében biztosított a folyamatos működés, amelynek során a jogszabály értelmében a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább 20 Celsius-fokot el kell érnie. A szünetek időtartama alatt az intézmény visszatér a szülői igényfelmérésen alapuló ügyeleti rendszer szerinti működtetésre, ennek köszönhetően csak az ügyeletes telephelyet kell fűteni. A Bonyhádi Sportcentrum esetében a tavalyi évhez hasonlóan a Perczel Kúria főépülete zárva lesz október 15-től április 15-ig. A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a pénteki munkavégzés otthonról zajlik majd. Ugyanez igaz a Gazdasági Ellátó Szervezetre (GESZ) is.

A városi tanuszoda hétfőtől péntekig 06:00-21:00 között tart nyitva. Szombaton csak délelőtt, vasárnap pedig délután fogad vendégeket. Az őszi, a téli és a tavaszi szünetben viszont zárva lesz. A Solymár Imre Városi Könyvtár nyitva tartása 2023. november 6 és 2024. április 15. között az alábbiak szerint alakul: hétfőtől péntekig nyitás 11 órakor, zárás 17.30 órakor. Szombaton és vasárnap zárva lesz az intézmény.

Bár a Völgységi Önkormányzatok Társulása fenntartásában van a Bonyhádi Gondozási Központban a Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, ugyanakkor az intézmény munkatársai 8-12 óráig a telephelyen, délutántól a járás településein és a családoknál végzik a munkájukat. Hétvégenként a kapcsolattartási ügyelet ellátása a telephelyen (Perczel utca 27.) egy kijelölt, 18 Celsius fokra fűtött helyiségben történik majd. Mindezeken felül arról is határoztak a döntéshozók, hogy az előző évhez hasonlóan nem lesznek bekapcsolva a középületek díszvilágításai, és az adventi fények is szerényebb mértéket öltenek - ugyancsak az ésszerűség elvét szem előtt tartva.