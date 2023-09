Prof. dr. Horváth Béla egyetemistaként ismerte meg azt a költőt – hol másutt, mint Szegeden, a József Attila Tudományegyetem hallgatójaként –, akit azután egy életre megkedvelt. Eddig nem kevesebb, mint nyolc kötetet szentelt a költő zseninek. Professzor emeritus dr. Horváth Béla, a PTE KPVK korábbi dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia doktora nemrég elnyerte a Szekszárd díszpolgára címet.

Ebből az alkalomból készült vele szerkesztőségünk stúdiójában az a beszélgetés, melyben számos életrajzi érdekességről is szó esett. Bár a lexikonok szinte kivétel nélkül Bogyiszlót jelölik meg születési helyeként, a napvilágot nem ott látta meg. Ezt a kiigazítást is megtette a teol.hu podcast műsorában. Miután az irodalom mellett elvégezte az orosz szakot is, leningrádi, moszkvai tanulmányútjáról is közreadott néhány meglepő adalékot. Ma már bármennyire is hihetetlennek tűnik, a hetvenes évek Szovjetuniójában huligánnak nézték a későbbi, nagy tekintélyű tudóst.

Aki egyébként máig nagy kedvelője az Animals, avagy a Rolling Stones zenéjének. Prof. dr. Horváth Béla ugyan nyugdíjas, de ez nem jelenti azt, hogy felhagyott a tanítással. Jelenleg is oktat, vendégprofesszorként irigylésre méltóan kellemes, külországi helyszíneken is, úgy mint például Krakkóban avagy Firenzében. József Attila mellett Illyés Gyula személye is foglalkoztatja, megyénk nagy fiáról is készített könyvet és hamarosan megjelenik a folytatás is.