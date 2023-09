Huszonhatan érkeztek Várdombra a kádárok közül. Nagynyárádról, Németkérről, Mecseknádasdról, Rémről, Bajáról, Kétyről és még sorolhatnánk. A legidősebb kádár a csapatban Mayer István volt, aki idén töltötte be a nyolcvankilencedig életévét, és most is jó egészségnek örvend. A legfiatalabb kádár, Vas Péter Bajáról érkezett, ő 46 éves, és egy osztrák vállalkozónál dolgozik a szakmájában.

Lassan kiöregszik a kádár szakma, pedig lenne rá igény, csak képzés nincs hozzá. Fotó: Kiss Albert

Idén új telephelyen találkoztak a kádárok, Várda Tibor megújult műhelyében, ahol az új fahordókat is megtekintették a szakmabeli kollégák.

Várda Tibor elmondta, idén kifejezetten sok megrendelésük volt, tíz darab 5000 literes hordót is készítettek, ez a legnagyobb méret, ami az ő műhelyükből kerül ki. Csak tölgyfával dolgoznak, egy hónap alatt a hétfős „legénységük” 8-10 kétezer literes hordót készít el. Ezekre van a legnagyobb igény. A tölgyfán kívül gyékényre – ezt tömítőanyagként használják – és abroncsokra, szegecsekre van szükségük. Ugyanúgy égetik ki a hordók belsejét, mint régen.

– A megjelent kádárok valamennyien dolgoztak még jó pár évtizeddel ezelőtt a bátaszéki kádár szövetkezetben. Az igazság az, hogy ebben a szakmában a technológia nem nagyon tudott megújulni, mert hagyományos módon, hagyományos eszközökkel készülnek ma is a fahordók. Néhány új eszközt használunk csupán, melyek a fizikai munkát könnyítik meg – mondta Várda Tibor.

Várda Tibor 1987-ben végezte el Szekszárdon az akkori Ady szakiskolában a kádár szakot. Ők voltak ezen a szakon az utolsók, akik itt tanulhattak. Eredetileg asztalosnak jelentkezett, de abban az osztályban sokan voltak, így átment a kádárosok közé, tizenketten kezdték az iskolát, öten végeztek, ebből ketten maradtak a szakmánál.