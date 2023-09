Immár hagyomány, hogy a rendezvényt követően a delegációkat kirándulásra viszik aminek helyszíne kapcsolódik a nomád kultúrához. Az idei helyszín nem volt más, mint a „Tanbaly” ősi szikla rajzai ami felkerült az UNESCO világörökségi listájára is. Tanbaly Almaty-tól 170 kilométerre az Anrakay hegység felé vezető úton található. A bronzkortól kezdve több ősi kultúrának kultikus kegyhelye, akikhez köti a tudomány a nomád állattartó gazdálkodás kialakulását és a kohászatot is. A területen megtalálható az Andronovo kultúrához köthető szikla rajzok, de megjelennek az Oguzok ősi eredetmondájának szereplői is. A sziklarajzok ősisége és változatossága magával ragadja a látogatót. Csapatunk sem volt ezzel másként, nemsokára magyar doromb és torok énekhangtól zengtek az ősi sziklák s kicsit elmélyülve időztünk e kultikus helyen. Feltöltődve búcsúztunk a gyönyörű helytől.

Az utolsó programelem a záró vacsora, aminek egy szépen feldíszített rendezvényterem adott otthont. Az ételektől roskadozó meseszép asztalok várták a delegációkat és vidám beszélgetések mellett erősítettük népeink közötti barátságunkat. Majd minden csapat kiállva dalokkal, táncokkal köszönte meg a vendéglátóinknak ezt a felejthetetlen rendezvényt. A Magyar Turán Alapítvány és a delegáció minden tagja ezúton is szeretné megköszönni vendéglátóinknak és a rendezvény házigazdáinak Gulnar Suleimenova, Ainur Akynova, Kairát Baltabay-nak ezeket a felejthetetlen napokat amivel újra erősítettük a Turáni összefogást és népeink barátságát, őseinkre emlékezve!