Legutóbb, a múlt hónapban New Yorkban landolt vele a repülőgép. Az Egyesült Nemzetek Szervezete székházában Kőrösi Csaba, az ENSZ-közgyűlés elnöke fogadta őt. Tette ezt azért, mert Kindl Gábor a Forgass a Földért! 24 órás filmkészítő világjáték alapítója, s az idei, 10. jubileumi verseny fővédnöke Kőrösi Csaba volt. A találkozó alkalmából a filmmaraton fesztiváligazgatója bemutatta azt az összeállítást, mely az elmúlt tíz év legsikeresebb rövidfilmjeiből készült.

A teol.hu podcast műsorában erről a találkozásról, annak körülményeiről, lehetséges távlati hatásairól kérdeztük a filmes szakembert. Valamint, az alkalmat megragadva, amerikai élményeiből is kértünk tőle ízelítőt. Kindl Gábor számos különleges történet birtokosa, s nemcsak azért, mert például Las Vegasban, egy ottani a kaszinóban is kipróbálta a szerencséjét. Hanem azért is, mert például egykoron éppen az Egyesült Államokban egy forgatócsoporttal járhatott utána egy néhai, zseniális magyar filmszínész, Kabos Gyula sorsának. Mindezek mellet természetesen szó esik a műsorban arról a küldetésről is, amit Kindl Gábor a Forgass a Földért! kezdeményezéssel vállalt, környezetünk megóvása érdekében.