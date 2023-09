Gyermekkora óta szépségkirálynő szeretett volna lenni, melyhez minden adottsága meg is volt. Elindult hát felfedezni a szépségversenyek világát és kitartása el is érte eredményét, 2016-ban nemzetközi színtéren is öregbítette nemcsak Szekszárd és Tolna megye, hanem az ország jó hírét is. Három évvel ezelőtt a Miss International Hungary mezőnyében indulva a Miss Face of Beauty Hungary cím birtokosa lett. Ennek köszönhetően Mongóliában képviselte hazánkat az ottani nemzetközi szépségversenyen és az élmezőnyben végzett. Ezekről az élményekről, a szépségiparról, házasságáról és közelgő terveiről mesélt podcastünkben.