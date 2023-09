A feladatok sora ezzel nem ér véget - tájékoztatta a megjelenteket Wittendorfer Ildikó elnök a Bátaszék Most hírportál beszámolója szerint. Tervben van még a Német Ház hátsó épületrészének burkolása, valamint a már meglévő bútorok elhelyezése, de folytatni szeretnék a megkezdett programokat és a tanulmányi eredmények jutalmazását is.

Kemény-Gombkötő Krisztina az önkormányzat pénzügyi helyzetéről informálta a megjelenteket. Elmondta, hogy végre levegőhöz jutottak, és tartalékkal is rendelkeznek. A ház korszerűsítésére benyújtott pályázathoz ugyanis szükség van önerőre. Kardos Gábor egyesületi elnök sajnálatát fejezte ki, hogy az önkormányzat jövőre vonatkozó tervei között nem kapott említést a Német Nemzetiségi Egyesület.

Az összejövetelen jelen volt a város polgármester is, aki az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, bízik benne, hogy a belső konfliktuson úrrá tud lenni a német közösség a saját és a város érdekében is. Ha több mindenben nem is volt egyetértés, azt mindenki fontosnak tartotta, hogy minden igyekezettel azon kell lenni, hogy új tagokat vonjanak be, hogy biztosítva legyen a helyi németség jövője.