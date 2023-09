A Balaton az elmúlt időszakban minőségi változáson ment keresztül, ez azt is jelenti, hogy most már mindenki találhat magának a pénztárcja vastagságához megfelelő szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. Ha pedig valaki végigmegy a parton és megnézi a büfék kínálatát láthatja, hogy ott is mekkora a változás.