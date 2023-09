Az Itt a nyár, minden gyermek fagyira vár! kezdeményezés lényege abban rejlett, hogy ha valaki bement fagyizni valamelyik az akcióhoz csatlakozott cukrászdába, vehetett egy vagy akár több kupont, és bedobhatta az ott kihelyezett gyűjtőládába. Egy kupon megvásárlásával pedig támogathatta egy rászoruló gyermek egy gombóc fagyiját. Az akcióhoz csatlakozott cukrászdák azt is vállalták, hogy minden két kupon megvásárlása után egy harmadikkal támogatják az akciót.

A jótékonysági ügy mellé állt az Erzsébet Cukrászda, a Stella Cukrászda, a Vagamary Cukrászda, az Édes Cake Macaronozó, az Éva Cukrászda és a Placc Bisztró, akiknek köszönetet mondanak a közreműködésért a szervezők – írta meg a TelePaks.

A szervezők hozzátették, hálásak azoknak a paksi lakosoknak is, akik a kezdeményezés mellé álltak, kupont vásároltak és ezzel rászoruló gyermekek is fagylalthoz juthattak. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a meglévő kuponokat a hátrányos helyzetű családok a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársaitól még átvehetik, és az adott fagylaltozóban beválthatják a fagyiszezon végéig.