Szabó Péter polgármester azt mondta, az önkormányzat szándéka, hogy folyamatosan felújítsa és karbantartsa az intézményeit, hiszen így nem kell hosszabb idő eltelte után nagy, komplett felújításokat végrehajtani, amely sokkal többe is kerülne.

– Így ütemterv szerint, évente felújítunk egy-egy óvodaépületet, vagy épületrészt, ahogy ez most a Paksi Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai székhelyóvodájában történik, amelyre már nagy szükség van több szempontból is – tájékoztatott a polgármester. – Egyrészt a felújítás nyomán ismét esztétikus lesz az épület homlokzata, ugyanakkor a munkálatok során szigetelést is végeznek a szakemberek, amivel a belső falvizesedés is megoldódik, nem kell majd gyakran újra festeni azokat, tehát a rekonstrukció időtálló is lesz az óvodások, az itt dolgozók és a szülők örömére egyaránt – számolt be a munkák részleteiről a polgármester aki hozzátette, a homlokzat felújítása húszmillió forintba kerül, amit önkormányzati forrásból biztosítanak.

Mint elhangzott, a Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai székhelyóvoda utcafronti homlokzatfelújításához szükséges állványozás miatt az épület előtti járdát, illetve négy parkolót lezárják, az óvodába a kisebb konyha épületrész melletti kapun keresztül lehet közlekedni.

A polgármester elmondta, hogy az intézményfelújítások tavasszal folytatódnak, a tervek szerint a lakótelepen található óvodákkal, az Ötvös utcai, dunakömlődi, tagóvodával folytatódnak a munkák, de tervben van a Napsugár óvoda belső, foglalkoztató termek felújítása is. – TOP Plusz pályázatok keretében összesen 1,4 milliárd forintot sikerült elnyernie Paks önkormányzatának, amelyből – felmérve a helyi gyermek- és oktatási intézmények állapotát – energetikai célú beruházásokat tudunk végrehajtani. A támogatás lehetővé teszi ugyanakkor, hogy az energia-felhasználás csökkentő beruházások mellett az épületek teljes – műszaki és esztétikai – felújítása, akár egy tetőcsere is megtörténhessen – tette hozzá. Utóbbira példaként a dunakömlődi tagóvodát említette meg.