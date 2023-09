– Ilyen bölcsibe én is szerettem volna járni – mondta az új városi bölcsőde átadó ünnepségére érkezett vendégek egyike. Ezzel valószínűleg mindenki egyetért, aki körülnéz az épületben, amely egyrészt a legmagasabb műszaki elvárásoknak is megfelel, emellett a vidám gyermeki lélek is megjelenik benne. Már csak azért is, mert – mint az épület tervezője, Lukáts István elmondta – egy gyerekrajz, az ő fiának a rajza inspirálta a munkája során.

Horváth István országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, hogy az elmúlt 8 évben 8 TOP-beruházást valósított meg Tolna, mintegy 2,3 milliárd forint értékben. A bölcsőde volt az utolsó ilyen fejlesztés, ami mintegy 450 millióból készült el, uniós, illetve nemzeti forrásból. A honatya azt kívánta, hogy – a növekvő gyereklétszám okán – a bölcsődét mielőbb bővíteni kelljen.