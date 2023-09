Azonban nem ritka, hogy az állatok, egyes emberekhez hasonlóan, nem bírják az autózást és ez nagy megpróbáltatást jelent a számukra, ennélfogva a gazda számára is – mondta megkeresésünkre Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa. Mint elmondta, a tünetek közismeretek, például rosszullét érzés, nyálzás, hányinger, esetleg hányás, félelem, nyugtalanság.

Az utazási betegségnek több oka is lehet, leggyakrabban az autó mozgása, az elsuhanó képek látványa ingerli az egyensúlyszervet és az idegrendszert. Az érzelmileg labilis kutyák rosszullétének oka lehet maga ez a pszichés gyengeség is, míg a már említett tünetek esetleg csak járulékosak. Az ilyen kutyák nehezen vagy egyáltalán nem tudják megszokni az autózást. Néha szervi problémák, például májműködési zavarok és egyéb emésztőszervi betegségek is okozhatnak ilyen problémát, elég arra gondolni, hogy az emberek is, például egy másnapossági állapotban hajlamosabbak hasonló tüneteket produkálni.

Az autózást megszokni nem képes kutyák vizsgálata és alternatív gyógyászati kezelése javasolt, ami magában foglalja úgy a szervi, mint a pszichés tényezők kezelését. Léteznek alkalmi gyógyszerek is, legjobb ezeket is az egyedi reakciók, tünetek alapján kiválasztani az egyes állatok számára.