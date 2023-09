Péntek óta lehet regisztrálni, munkaidő alatt a 74/999-333-as telefonszámon. Hétfőn délutánig a vasárnap délelőtt 11-kor kezdődő előadásra százötvenen, a délután 2-kor kezdődőre pedig több mint kétszer ennyien regisztráltak.

Gyurkovics János elmondta, miként az előző években, most is ezer szekszárdi nyugdíjast, idős embert várnak a rendezvényre, ahol frissítővel és egy kis harapnivalóval is megvendégelik őket. Így továbbra is várják, egészen csütörtökön délutánig a jelentkezőket ezen a telefonszámon.

A műsoron egyébként először Mujahid Zoltán áll a Babits Mihály Kulturális Központ színpadára, ő nemrég Szekszárdon már teltházas koncertet adott, s ezúttal Szécsi Pál dalait hallhatják tőle, s utána a Bartina Néptánc Egyesület műsora következik.