Örömtáncot lejtettek a szépkorúak a Babitsban

A tánc lehet művészet, még sportág is, amikor a test ritmikus, zenére történő mozgásával fejeznek ki érzelmeket, építenek kapcsolatokat, és ez gyakran örömet is okoz. Egy ilyen, nevében is örömtánc találkozója volt kedden délelőtt, Szekszárdon, a Babits Kulturális Központban, az idősebb korosztály képviselőinek.

A Mentálhigiénés Műhely és a Szekszárdi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében Remilong Judit szenior örömtánc oktató vezetésével több mint félszázan mozogtak, táncoltak a teremben, ahol máskor a Bartina néptáncosai szoktak gyakorolni. Mert az örömélmények között hangsúlyos elem az ilyen tánc, s ez az idősödő korosztály számára kidolgozott speciális program többet jelent, mint csupán szórakozást. Itt ugyanis a mozgáskoordináció mellett az agyat is mozgatják, mert ez nem ösztönös, hanem irányított mozgás, mikor egyszerre, együtt lép valamennyi résztvevő, s ez egyben élményt is jelent. Fotó: Mártonfai Dénes A szekszárdi Mentálhigiénés Műhely szervezésében kedden délelőttönként megtartott örömtáncnak gyógyító hatása is van. Volt résztvevő, akinek a tánc hatására néhány hét alatt elmúlt az évek óta tartó térdfájása, és a kapott kedvező lelki, érzelmi hatásra fizikailag is sokkal jobban érzi magát. A Szekszárdi Egészségfejlesztési Irodával és a Babits Kulturális Központtal közösen már három éve szervezi az örömtáncot a Mentálhigiénés Műhely. Ami talán furcsa, hogy a mostani keddi alkalomkor a szenior örömtáncnak csak női résztvevői voltak, s hogy korábban is csak néhányan álltak be a körbe férfiak. Pedig minden alkalommal várják az erősebb nem képviselőit is.

Örömtáncot lejtettek a szépkorúak Fotók: Mártonfai Dénes

