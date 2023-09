Miként legutóbb hírül adtuk, Paksra látogatott a Virágos Magyarország verseny főzsűrije. A bíráló bizottság tagjait Paks polgármestere köszöntötte a Városházán hétfőn délelőtt, majd átfogó tájékoztatást adott számukra a városban végzett parkgondozási munkákról, zöldítési projektekről. A városvezetői találkozót követően a főzsűri két tagja, Klézl Terézia városi főkertészi tanácsadó szervezésében helyi szakembercsoporttal megtekintette a várost és a köztereket. A Virágos Magyarország versenyt – mint ismert – idén 30. alkalommal rendezik meg és a megmérettetés ismét öt, hagyományos települési kategóriában zajlik.

Fotó: Molnár Gyula

Az Európai Virágos Városok és Falvak Versenye sok évtizedes múltra tekint vissza, amelyen Magyarország 1990-ben vett részt először. A Virágos Magyarországért verseny itthon 1994 óta borítja virágba a fél országot, évente többmillió embert képes mozgósítani a kulturált, virágokkal díszített, élhetőbb környezet megteremtéséért, a természeti és épített örökség megóvásáért, az új generációk környezettudatos neveléséért. A legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő verseny mára valójában egy mozgalommá vált, amelyen évről évre egyre több település vesz részt, idén már 383 település összesen 549 pályázattal nevezett, közülük több mint negyven a határon túli magyar közösség.

– Az első országos versenyt 1994-ben az európai példák alapján szerveztük meg a kertészeti szakma jeles képviselőjével, Kokics Tiborral együtt, aki azóta sajnos már nem él – számolt be a kezdetekről Pollák Erika, a Virágos Magyarországért verseny létrehozója és húsz éven keresztül projekt menedzsere. – Én 1990-ben az Országos Idegenforgalmi Hivatal sajtóosztályát vezettem, amikor egy felkérés érkezett Franciaországból, – amely akkor a Turizmus Évének akkori házigazdája volt – arra vonatkozólag, hogy Magyarország is csatlakozzon az európai versenyhez. Ez megtörtént és hamarosan rajtunk kívül Szlovénia, Csehország és Horváthország is bekapcsolódott az európai megmérettetésbe – emlékezett vissza Pollák Erika. Tehát a virágosításon keresztül hamarabb megvalósult egy európai összefogás, még mielőtt az Európai Unió 1992-ben megalakult volna – tette hozzá. A siker már először megjött: Balatongyörök már 1990-ben elnyerte az Európa legszebb falvainak járó Európafalu kitüntetést.

Pollák Erika, a Virágos Magyarországért verseny létrehozója és húsz éven át projekt menedzsere átveszi az Európa legszebb falvainak járó Európafalu kitüntetést Balatongyörök nevében. Forrás: Virágos Magyarország közösségi oldala.

Az elmúlt 30 évről azt mondja: a Virágos Magyarország verseny nagyon sokat változott a megmérettetés koncepcióját, a követelményeket és a résztvevők számát tekintve egyaránt. Eleinte főként – minőségi és mennyiségi szempontból szintúgy – a virágosításra helyezték a hangsúlyt, a későbbiekben viszont sokkal összetettebbé vált a verseny. A települések vezetői sokkal tudatosabbá váltak, egyre fontosabb lett számukra a zöld környezet és a fenntarthatóság. Az egynyári, szezonális virágok mellett egyre inkább az egész évben mutatós növények, virágok és a fák kerülnek előtérbe, amelyek öntözése kevesebb vizet igényel, ez a szempont ugyanis a víztakarékosság miatt különösen felértékelődött.

– A megfelelő növények, különösen a fák kiválasztása azért is fontos, mert ezek meghatározhatják az adott településen élők életminőségét, árnyékot adnak és részt vesznek a levegő minőségének javításában. Munkánk során tehát komplex módon azt vizsgáljuk meg, hogy egy település vezetősége hogy teszi még élhetőbbé az adott várost, falut – mondta a nagymúltú verseny szervezője, aki ma is aktív. A Virágos Magyarország szervezőbizottságának örökös tagjaként Pollák Erika ma is részt vesz az országos testület munkájában.

Paks, mint mondta már a kétezres évek elején felhívta magára figyelmet a közterületek virágosítása terén: 2001-ben egészen kiemelkedő eredményt ért el a magyar termesztésű egynyári virágfajták alkalmazása terén, amellyel itthon első helyezést ért el a kategóriáján belül, majd 2002-ben európai ezüst éremmel is gazdagodott. Az, hogy a verseny főzsűrije is ellátogatott a városba azt jelenti, hogy idei nyári látogatásukkor a szakemberek javasolták Paks újbóli megtekintését, amely ennek értelmében esélyes lehet valamilyen főbb díjra.