Finom reggelivel várták a sportközpont munkatársai a bringásokat szeptember 19-én, kedden a város több pontján, szendvics, müzliszelet, gyümölcslé és egy fél literes ásványvíz is helyet kapott a csomagban.

– A Bringázz Szekszárd az autómentes naphoz kapcsolódó második egésznapos programunk, ezt pénteken tartjuk meg, ahol a gyerekeket reggel kilenc órától kalandozó parkkal várjuk. A pedálos gokartot és a bungee trambulint is kipróbálhatják – tájékoztatta lapunkat Fritz Zoltán, a rendezvény főszervezője. – Kitelepült hozzánk a Mobil Bűnmegelőzési Centrum is egy bemutató busszal, ahol bűnmegelőzési tanácsokat kapnak a fiatalok, valamint internetes biztonságról és állatvédelemről is tartanak előadásokat.

A rendezvényen Bikesafe regisztrációs sátor is működik, ahol bárki regisztrálhatja a kerékpárját a rendőrség által hozzáférhető adatbázisba, ami hatalmas segítséget jelent, ha például ellopják a biciklinket. Délután nyitva tart a Szentes Áron Skatepark, ahol az érdeklődők akár trükköket is tanulhatnak.