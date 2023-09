Sosem volt még ilyen korábban, két csapat is egyforma pontszámot kapott a leadott ételmintájára a szakavatott zsűritől, így két első helyet is kiosztottak a jubileumi Forgó Fesztivál főzőversenyén. László Attila polgármester a díjátadó után azt mondta, az idei évben nagyon magasra került a léc, az indulók igazi ételkülönlegességeket tettek le az asztalra.

A Szász Százalék vegyespörköltje és a nagymányoki Fakanál Forgatók vaddisznópörköltje is kiválóra sikeredett, amiről mi is meggyőződhettünk a helyszínen. De igazából a huszonnyolc induló – a környékbeli falvak mindegyike eljött, nagymányoki, mucsfai, aparhanti, teveli, lengyeli csapat is nevezett – bármelyike nyerhetett volna, hiszen szívüket-lelküket beletették az étkekbe. A második helyet a Mucsfáért Egyesület érdemelte ki szintén egy vegyespörkölttel, míg a harmadik Závod Község Önkormányzata lett – ők töltött káposztával neveztek, amelyből háromszázhúszat töltöttek be.

Két különdíj is gazdára talált: az egyiket a Hali Csali, azaz Borbandi Gergely és családja kapta kiváló halászléjükért, a másikat pedig a Jóbarátok vegyespörköltje érdemelte ki. László Attila hangsúlyozta, hogy a Borbandi család a kezdetek óta főzi a halászlevet a fesztiválon, eddig még egy alkalmat sem mulasztottak el, idén például tizenkét kiló hal került a bográcsukba.