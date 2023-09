100 ÉVE porosz vendégek érkeztek Szekszárdra – írta meg a Tolnamegyei Ujság 1923. szeptember 15-i száma. „A német-magyar cserediák akcióval kapcsolatosán f. hó 12-én két előkelő porosz urleány, névszerint Gumpert Katalin és Schoch Gertrud Brandenburgból Szekszárdra érkezett. A két urleány néhány hétig Szekszárdon marad, hogy a közeli községekben a sárközi magyar népviseletet, szövészetet, a németajkú lakosság helyzetét és életviszonyait tanulmányozzák. Tanulmányuk tárgyává teszik a hires szekszárdi szüreteket is. A porosz kisasszonyokat a Mansz (a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége - a szerk.) szekszárdi köre fogadta az állomáson és gondoskodott elhelyezésükről.”

100 ÉVE „Pórul járt szimuláns” címmel számolt be a bűneset részleteiről a Tolnamegyei Ujság 1923. szeptember 15-i száma. „Tóth L. István volt tamási községi bírónak az 1919. évben meghalt a felesége és rövidesen más asszony került a házhoz. Az új feleség a vagyon nagy részét magára íratta és amikor már úgyszólván kiforgatta az urát a vagyonából: elhagyta. Az elhagyott férj bosszúból reá bírta Vas Ferencet és annak a feleségét, hogy gyújtsák fel az apósának a présházát, amit azok meg is tettek. Az ügyészség mindhármuk ellen vádiratot adott be és Tóth L. Istvánt le is tartóztatta. Tóth L. István a fogságban őrültséget szimulált és családja felszállíttatta a budapesti Schwartzer féle elmegyógyintézetbe, ahonnan megvizsgálás végett átvitték a gyűjtőfogházba. Ott az igazságügyi orvosi tanács megállapította, hogy Tóth L. István szimulál és teljesen épelméjű. Erre a szekszárdi törvényszék büntető tanácsa elé került, amely 5 évi fegyházra Ítélte. Vas Ferencné másfél évi fogházat kapott. Vas Ferenc nem volt felelősségre vonható, mert időközben meghalt.”

100 ÉVE erőszakos emberhalál borzolta az olvasók idegeit, a Pálfáról keltezett hírt a Tolnamegyei Ujság 1923. szeptember 15-i száma adta közre „Pleck Tóbi József régi haragosa volt Tóth Istvánnak, akivel e hó 8-án kötekedni kezdett a korcsmában. A kötekedésnek az lett a vége, hogy Tóth István, Tóth József és Varga József Pleck Tóbit agyonlőtték. Az áldozat hulláját a bíróság felboncoltatta, a tetteseket pedig letartóztatta.”