Ahogy azt már korábban is megírtuk Szekszárdon is nagy népszerűségnek örvend a Retro Véradás, amire tavaly több mint száznyolcvanan jelentkeztek. Az idei véradásról és a annak menetéről dr. Pászthy Vera, a vérellátó vezető főorvosa számolt be portálunknak.

Külön élmény a szekszárdi Retro véradáson részt venni. Egyesek kizárólag ezen a napon adnak vért. Fotó: Makovics Kornél

– Hétfőn délután egy óráig több mint százan jelentkeztek véradásra – hangsúlyozta a főorvos. – Reggel nyolc órától este hét óráig álltunk a véradók rendelkezésére, akik idén a sör és virsli mellett kulacsot vagy tollat választhattak, ezenfelül pedig kupont és rágcsálnivalót kaptak ajándékba. Az egyik véradónk kezdeményezésére a Szekszárdon vért adók egy extra ajándékkal lettek gazdagabbak, ugyanis Retro Véradó Sört is kaptak emlékbe.

A főorvosnő elmondta véradásra természetesen nemcsak ma volt lehetőség, az OVSZ honlapján erről bővebb információt találhatunk.

– A véradáshoz először is személyi igazolvány, taj- és lakcímkártya bemutatására lesz szüksége a donoroknak. Ezt követően azok a felnőttkorúak adhatnak vért, akik elmúltak tizennyolc évesek, de még nem töltötték be a hatvanöt esztendőt és egészségesek. Természetesen további kritériumok is vannak a szedett gyógyszerek, valamint esetleges külföldi tartózkodás függvényében, amiről szintén az OVSZ honlapján tájékozódhatnak. Fontos, hogy a nők évente – tehát 365 napon belül – maximum négy, a férfiak öt alkalommal adhatnak vért. Két véradás között pedig legalább ötvenhat napnak el kell telnie a regenerálódáshoz.