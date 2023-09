Nagyon sokan voltak a Bárkán, de nem süllyedt el – állapíthatták meg a kétnapos rendezvény résztvevői. Idén – technikai okok miatt – augusztus helyett szeptemberi időpontra kellett áttenni a fesztivált, de ez semmiféle problémát nem okozott, a látogatottság szempontjából biztosan nem. A tolnai Duna-part megtelt élettel, és bár többször is rengeteg ember volt egyszerre jelen, a nagy forgalom ellenére nem alakult ki zavaró zsúfoltság.

A péntek délutáni program a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja és Bogyiszlói Zenekar produkciójával indult. A Bogyiszlói életképek című, díjnyertes koreográfiát adták elő. Az est fénypontja a Csík Zenekar koncertje volt, nyilván nem véletlenül ez volt a fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye.

A rendezvényen számos tolnai és környékbeli együttes kapott fontos szerepet, így a Csík koncert után is, amikor a késő esti zárásig a Másképp Zenekar szórakoztatta a publikumot.

Szombaton délelőtt két olyan program zajlott párhuzamosan, ami egyenként is nagy „forgalmat” generált volna. A hagyományos halászléfőző versenyre nem kevesebb, mint 33 csapat nevezett, köztük negyven-ötven fős társaságok is. A park másik oldalán a III. DUPI (Duna menti Polgári Egyesület) gyermekpiknik és családi nap eseményei folytak. Ezen a programon a térségből tizenöt település képviseltette magát, mintegy négyszáz résztvevővel. A gazdag kínálatú gyermekprogramok mellett a felnőttek bográcsolással, tárcsázással, iszogatással, beszélgetéssel múlatták az időt. Az igazán szerencsés ínyencek pedig olyan különleges ételt is kóstolhattak, mint a vegyespörkölt képviselő és főispán módra. Ugyanis Horváth István honatya és dr. Horváth Kálmán főispán is a szakácsok között volt.

Horváth Istvánnak a halfőző verseny zsűrizésére is maradt energiája, Schvébl János és Bajor László társaságában. A legjobbnak Tóth Balázs (Fastron) főztjét ítélték, 2. lett Kapfinger Bence, 3. a Be-Lu csapata. Különdíjat kapott Tiringer János, valamint halpörkölt kategóriában az Unokatesók gárdája.